Aby si mohli čtyřnohé miláčky co nejdříve osvojit noví majitelé, musel by chovatel, kterému byli zabaveni, dát souhlas. Tomu se ale pětasedmdesátiletý muž až dosud bránil.

„Po měsíci pán podepsal souhlas s odevzdáním psů spádové obci Chrudim. Díky tomu můžeme začít psy nabízet k osvojení. Za pouhý den jsme umístili šest štěňat,“ sdělila na dotaz Deníku vedoucí útulku Andrea Horáková. S umístěním štěňat problém nebude. Horší je to se staršími zvířaty. „O štěňata je obrovský zájem. Máme ještě pět štěňátek, ale ty musí být ještě pár dní s fenou, než se zcela osamostatní,“ potvrzuje Andrea Horáková.

Problémem u psů je i jejich věk

Otřesné podmínky, ve kterých smečka 28 dospělých psů a 11 štěňat dlouhodobě žila, se nepodepsaly jen na zdravotním stavu zvířat, ale i na jejich návycích. „Nejsou vůbec socializovaní. Už jsme je zvykli na obojek, začínáme trénovat chůzi na vodítku a hlavně kontakt s lidmi. Od minulého úterý se je snažíme nabízet veřejnosti, ale asi se nenajde moc ochotných lidí, kteří budou mít dostatek trpělivosti a pochopení pro naše bázlivé psíky,“ vysvětluje vedoucí útulku.

U některých zvířat je problém i věk. Podle odhadu je asi pět pejsků desetiletých. Zájemci o osvojení najdou veškeré informace na webových stránkách a facebooku královéhradeckého útulku.

Chrudimskou radnici, která psy z domu hrůzy vysvobodila, přijde péče o neosvojená zvířata na stovky tisíc korun. Podle starosty Františka Pilného město vystaví v nejbližších dnech fakturu na 300 tisíc. Právě finanční náklady, které radnice přeúčtuje původnímu majiteli psů, zřejmě napomohly tomu, že muž dal s osvojením psů souhlas. Počáteční odhad za veterinární péči a umístění v útulku, pokud by se s nalezením nových majitelů muselo čekat v zákonné lhůtě čtyř měsíců, se vyšplhal ke třem milionům. „Velmi jsem stál o to, aby nám pán souhlas udělil, protože nám vznikají nemalé finanční náklady. Zatím jsme platili fakturu na 20 tisíc za odchyt psů, veterinář s narkotizační puškou, který u toho byl, ji naštěstí nemusel použít,“ uvedl chrudimský starosta.

Dva psi by se mohli vrátit původnímu majiteli

S původním majitelem zvířat se radnice dohodla, že dva psi by mohl dostat zpátky. „Ale má to několik omezení. Musí mít psí boudy s oploceným výběhem. Až bude mít toto připraveno, zajdou se na místo podívat úředníci z našeho odboru životního prostředí, tak pracovníci krajské veterinární správy, pokud to odsouhlasí, pak by si mohl dva psi vzít z hradeckého útulku zpátky,“ upřesnil František Pilný.