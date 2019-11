František Peřina, Eduard Prchal či Alois Vašátko. Legendární letecká esa druhé světové války nespojuje pouze příslušnost ke královskému letectvu RAF, ale také letoun Miles M14A Magister Mk.I. Právě na něm absolvovali na „ostrovech“ výcvik.

Pomohla španělština

Čtyřiasedmdesát let po válce se jeden z legendárních dolnoplošníků, vyrobený v roce 1938, dostal i do jejich vlasti – na základnu RAF Station Czechoslovakia (RAFSC) v Podhořanech na Chrudimsku. Cesta to však byla trnitá.

Letoun Magister výrobního čísla 873 sloužil nejdříve v letecké škole v Kidlingtonu. „V letech 1941 až 1944 se na něm českoslovenští letci cvičili ve skotském Montrose. Pak byl přidělen ke 125. peruti, kde létali i Čechoslováci,“ nastínil minulost letounu, který se nad Českou republikou vznesl poprvé až v polovině listopadu letošního roku, letec a člen RAFC Richard Santus.

Po válce byl tento letoun prodán jako nepotřebný vojenský materiál Argentině. „Tam v aeroklubech létal až do roku 1962. Po tomto roce jsou jeho osudy nejasné. Teprve roku 1986 byl nalezen ve značně omšelém stavu v rohu hangáru aeroklubu San Martín. Musel být velmi dobře ukrytý, jelikož všechny ostatní doposud existující magistery byly zpopelněny,“ dodává Richard Santus, který vyjednával jeho akvizici a převoz do České republiky. „S Argentinci to byla opravdu zdlouhavá vyjednávání. Nakonec asi pomohlo i to, že mluvím trochu španělsky. I to nás lidsky sblížilo s majiteli a nakonec jsme si plácli,“ dodává Richard Santus, který se již ve stroji několikrát vznesl nad letištěm v Podhořanech. Tam se ale letadlo dlouho neohřeje.

Do Anglie a zpět

„Ještě na konci týdne bych s ním měl absolvovat dvoudenní let do Anglie, kde jej zkontrolují a dostane nový lak,“ informuje Santus s tím, že po třináct set kilometrů dlouhé cestě do Anglie jej s letadlem, které si vezme 25 litrů leteckého benzínu na hodinu letu, čekají čtyři mezipřistání. Po „vyšperkování“ bude letadlo připravené zpět na odlet do České republiky, kde je nyní v jednání, že by se mohlo objevit na příští Aviatické pouti.