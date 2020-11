Zboží je potřeba objednat s dostatečným časovým předstihem a vyhnout se rizikovým e-shopům. Své zkušenosti s nimi má i mladá žena ze Svitavska, která přišla o pět tisíc korun. „Dostala jsem tehdy peníze na nový objektiv, našla jsem na netu e-shop elektra. Dobrá cena, dobré recenze, dlouhé roky zavedený e-shop,“ vzpomíná na neblahý zážitek. Za zboží zaplatila převodem. Když se ani za pár dní balíček neobjevil, zkoušela firmu kontaktovat, marně. Na maily nikdo neodpovídal, telefonní číslo neexistovalo. Jako podvedená nakupující v tom nebyla sama, společně pak podali trestní oznámení.

„Vyšetřování trvalo asi dva nebo tři roky. Policie pachatele nedopadla, případ byl odložen. Zavedenému e-shopu totiž ukradl identitu a peníze převáděl na účet někam do ciziny. Mám ještě někde doma štos papírů se jmény poškozených,“ dodává mladá žena. Poučila se. V neznámých e-shopech objednává zásadně na dobírku. Cena u zboží už nehraje první roli, zato recenze na nákupním rádci ano.

Obezřetnost při nakupování se vyplácí. „Za posledních pět let mám dobré zkušenosti s e-shopy. Zatím všechno přišlo. Občas mají delší lhůtu, ale já jsem trpělivý. Chápu, že všechno nemusí být na sto procent,“ podotýká Ivan Kohoutek z Chrudimska. Stejně pozitivní zkušenosti má i Petr: „Naše rodina nakupuje skoro vše vyjma potravin na e-shopech již 15 let a nikdy jsem neměl problém s penězi a ani s reklamací. Nakupujeme u společností, které známe a zpočátku jsme více prověřovali, kdo je kdo. Nejdeme jen po ceně, ale i historii obchodu a referencích.“

Rizika spojená s on-line prodejem jsou v předvánočním čase velké téma pro policii, která rozjíždí kampaň postavenou na projektu kybernetického centra Europolu. Zkušení kriminalisté z různých zemí, i z Česka, sestavili souhrn bezpečnostních pravidel, který byl sumarizován na přehledných infografikách. „Do projektu jsme se aktivně zapojili a základní bezpečnostní pravidla poskytujeme občanům Pardubického kraje. Oslovujeme také instituce, organizace a média, tak aby se důležité informace více dostaly k internetovým prodejcům a k nakupujícím,“ uvedla policejní preventistka Lenka Vilímková.

Seznam rizikových webů

Česká obchodní inspekce (ČOI) v loňském roce zaznamenala celkem 5641 stížností spotřebitelů na internetový prodej. Už na začátku listopadu však bylo loňské číslo překonané a to ještě ani ve velkém nezačaly vánoční nákupy. Zavřené obchody a hrozba nákazy covidem-19 donutila nakupovat přes internet i ty, kteří se této formě nákupů dosud spíše vyhýbali. Obchodní inspekce má pro spotřebitele řadu cenných rad. Vyhnout by se měli anonymním stránkám i webům, které nabízejí zázračné nebo extrémně levné zboží.

„Seznam rizikových webů, který najdete na www.rizikove.cz, dobrovolně přebírá i největší domácí vyhledávač Seznam.cz a antivirus ESET a tím stovky tisíc spotřebitelů automaticky chrání každý měsíc,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Inspektoři také nedoporučují nákup od prodejců ze „třetích zemí“ nebo z nákupních galerií, které je někdy těžké rozeznat od běžného e-shopu, za zprostředkování si však berou provize.

Pokazit Vánoce mohou i dárky, které si zákazníci objednali příliš pozdě a domů nedošly včas. „Rozhodný den, do kdy je potřeba předat zásilku do přepravy České pošty, nikoli zboží objednat na e-shopu, stanovíme na začátku prosince. Pro představu, loni byl tímto rozhodným dnem 20. prosinec,“ sdělil mluvčí České pošty Matyáš Vitík a dodal, že pošta zatím předpokládá přibližně stejné datum. Jiná situace je při objednávání dárků ze zahraničí. „Konkrétní dodací lhůty do České republiky závisí na jednotlivých přepravních kapacitách, které zahraniční e-shopy využívají. Česká pošta nyní spustila pilotní projekt s Aliexpressem, díky kterému bude zboží dodáno Českou poštou adresátovi do dvou týdnů od objednání. Za normálních okolností by na svoji zásilku mohl kvůli přepravním kapacitám ovlivněným covidovou krizí čekat i přes jeden měsíc,“ dodal Vitík.

Varovné signály pro rizikové e-shopy:



• Příliš nízká cena zboží.

• Možnost platby na dobírku či osobního převzetí s vysokým zpoplatněním oproti jiným způsobům doručení

• Možnost platby ve virtuální měně.

• Podezřelé sídlo firmy nebo místo osobního vyzvednutí.

• Nedávno založená doména e-shopu.

• Minimální počet recenzí.

• Absence reálných kontaktů.

• Nefunkční či neodborná zákaznická linka.

• Stylistické a gramatické chyby na stránkách.

• Název e-shopu neodpovídá nabídce zboží.



Nejdůležitější pravidla:

• Nenechat se zlákat podezřele nízkou cenou.

• Nakupovat jen u osvědčených prodejců.

• Stanovit si limit pro platby přes bankovnictví či karetní transakce, užívat 3D secure, být opatrný při provádění plateb na zahraničních webech (možnost zneužití údajů o platební kartě). Ideálně pro platby přes internet používat zvláštní účet. Zdroj: Policie ČR