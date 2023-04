/VIDEO/ Podívejte se na ukázku z výcviku žambereckých a vysokomýtských hasičů v klecovém polygonu na stanici HZS v Rychnově nad Kněžnou. Ten simuluje hasičům různé situace při požáru. V podstatě se jedná o bludiště, ve kterém si hasiči musí najít cestu. Pohyb je v něm prakticky ale možný pouze po kolenou, prostor je zakouřený, plný překážek a doprovodné zátěže a i dalšími efekty trénink simuluje zásah při požáru. Pusťte si k tomu i zvuk, má to s ním mnohem větší grády.

Výcvik v klecovém polygonu | Video: HZS PK

"Kdo je připraven, nebývá překvapen. Troufáme se říci, že nebýváme překvapeni a neustále trénujeme a připravujeme se i na opravdu složité případy. Tentokrát jsme trénovali u kolegů z HZS Královéhradeckého kraje, úplně přesně v klecovém polygonu na hasičské stanici v Rychnově nad Kněžnou. Tréninku se účastnili hasiči ze stanice Žamberk a Vysoké Mýto," uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Výcvik v klecovém polygonu simuluje hasičům různé situace při požáru. V podstatě se jedná o bludiště, ve kterém si hasiči musí najít cestu.

„Většinu času tréninku v polygonu tráví hasiči na kolenou. V cestě mají různé překážky – jako např. trubky, které musí překonat, různé prostupy do jiných pater apod. Přitom mohou táhnout hadice nebo figurínu. A aby to nebylo tak jednoduché, pracuje se ve tmě, v zakouřeném a vyhřátém prostoru, a k tomu se do reproduktorů pouští různé zvuky jako např. volání o pomoc, dětský pláč a podobně,“ přibližuje těžký výcvik David Hynek z hasičské stanice Vysoké Mýto.

Než hasiči vstoupí do samotného polygonu, tak se ještě trochu rozehřejí na chodícím pásu, nekonečném žebříku anebo na posilovacím stroji.