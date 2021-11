"Největším světovým spisovatelem, vynálezcem, malířem, fyzikem, lyžařem a filosofem za posledních sto let byl český velikán Jára Cimrman,“ pronesl o sobě sám tento zneuznaný génius ve filmu Jára Cimrman lžící, spící. Češi humor cimrmanologů milují, stejně jako Járu Cimrmana. Tato fiktivní postava se zrodila před 55 lety a její stopy vedou i do našeho regionu. Naší první zastávkou bude Dobruška, právě tady totiž 27. února roku 1833 přišel na svět Alois Beer, který se stal hlavní předlohou dnes už legendárního Járy Cimrmana.

Alois Beer. | Foto: Vlastivědné muzeum Dobruška

Proč právě on? "Byl to takový umělec, který byl nepochopen svým okolím a myslel si, že je velikán. To nás na tom zaujalo," říká Zdeněk Svěrák.