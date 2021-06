Královéhradeckým radním se nelíbí, že chce společnost Elektrárny Opatovice, jejíž elektrárna je jen pár kilometrů od krajské metropole, výjimku na emisní limity pro oxid dusíku a rtuť. Délka této výjimky má být až osm let. O udělení má rozhodovat Krajský úřad Kraje Vysočina.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník

„Nesouhlasíme s udělením výjimky z emisních limitů pro Elektrárny Opatovice tak, jak o ní bylo požádáno, zejména z důvodu délky tohoto období – oxidy dusíku na osm let a rtuť na šest let. Budeme i nadále žádat doplnění podkladů pro správní řízení ze strany elektrárny o hodnocení zdravotních rizik pro udělení této výjimky. Chceme, aby co nejdříve skončila ‚doba uhelná‘ a elektrárna v blízké době přešla z uhlí na zemní plyn," uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Pavel Bělobrádek.