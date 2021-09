Siniaková společně s Barborou Krejčíkovou potvrdily v Japonsku roli favoritek a zlato získaly po finále už 1. srpna. Zatímco většina medailistů se "pochlubila" cennými kovy hned po příletu z Tokia, Siniaková strávila v Česku jen pár hodin a pokračovala na turnaje do Severní Ameriky.

Oslavy s fanoušky v Olympijských festivalech proto pětadvacetiletá tenistka nestihla a přišla tak o prvotní euforii.

"Ta nikdy neopadne," ujistila Siniaková a dodala: "Na Olympijském festivalu to muselo být mezi lidmi se skvělou atmosférou krásné, ale bohužel se mi to tak sešlo. Ale je lepší mít medaili a nestihnout to, než obráceně. A medaile se povedla, nikdo už mi ji nevezme, a i když ji můžu ukázat až takhle opožděně a bavit se o tom, tak je to super," řekla čtvrtá deblistka žebříčku WTA.

Přečtěte si exkluzivní rozhovor Deníku se Siniakovou na Velkém náměstí v Hradci:

Od primátora Alexandra Hrabálka zamířila na autogramiádu do obchodního centra Forum. Byla ráda, že zlato ukáže jako první právě ve městě, odkud pochází a kde s tenisem začínala. "Jsem Hradečačka a moc ráda se sem vracím," uvedla nyní hráčka pražské Sparty.

Stále si nestihla v klidu vychutnat, že jsou s Krejčíkovou první české tenisové zlaté olympijské medailistky. "Dojde mi to až po sezoně. Turnaje pořád běží, hrajeme skoro každý týden. Největší oslava, kdy všechno vyplyne na povrch, bude ke konci roku," řekla Siniaková.

V Hradci Králové se zdržela dva tři dny, další čas stráví tréninkem ve Stromovce na nadcházející halový turnaj WTA v Ostravě, na kterém ji čeká o víkendu kvalifikace dvouhry. Poté zamíří zpět do USA na velký turnaj v Indian Wells přesunutý z jara a následně zvažuje start v Moskvě.

Psali jsme již:

Hektický může mít ještě konec sezony začátkem listopadu. Mohla by se vejít do nominace na finálový turnaj družstev O pohár Billie Jean Kingové v Praze a poté by letěla na Turnaj mistryň, na který se kvalifikují s Krejčíkovou do čtyřhry, jelikož jsou letos nejlepším párem.

Siniakovou zaskočilo, že vedení WTA vybralo za dějiště Masters Guadalajaru, "Co jsem slyšela a dostala informace, tak všechny hráčky očekávaly Evropu, takže pro mě to byl šok, když jsem zjistila, že to je v Mexiku. Holt to tak je a budeme se na to muset připravit," řekla.

Nepříjemná bude podle Siniakové v případě účasti na Fed Cupu a následné cesty přes půl zeměkoule změna prostředí. "V Praze se bude hrát v hale a v Mexiku se már hrát týden nato venku a ve vyšší nadmořské výšce, tak to bude hodně zajímavé," podotkla.