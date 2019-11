V Jablonném nad Orlicí je podle starosty Miroslava Wágnera až 15 procent obyvatel zahraničního původu, dalších několik set dojíždí každý den z Polska. „Všichni pracují, do společenského života se moc nezapojují. Místní s nimi ale nemají problémy, možná proto, že sem postupně zahraniční dělníci přichází už od 90. let,“ popisuje Wágner.

Rychlá jízda

„Nikdy jich nepřišlo víc naráz, jako třeba do nedalekých Kvasin, kde se za tři roky dostali z 300 na 10 tisíc zaměstnanců. U nás jsou firmy stabilizované,“ vysvětluje Wagner. Většina z příchozích chce zůstat natrvalo, kupují nemovitosti, jejich děti chodí do místní školy. Jako vroubek na jinak vzorném chování vidí starosta rychlou jízdu, když pracovníci z Polska spěchají do práce.

Podle starostky Přelouče Ireny Burešové je ve městě s více než devíti tisíci obyvateli přes 500 cizinců. Lidé se na ni prý často obrací, aby se situací něco udělala, město ale podle zákona nemůže pracovní migraci zastavit. „Zástupci místních firem mi říkají: tak nám přiveďte sto Čechů, kteří chtějí pracovat, a my sem nebudeme vozit cizince,“ líčí Burešová.

Obavy jsou ale podle ní neoprávněné. „Co se týče kriminality, nedělají tady o nic víc přestupků než Češi,“ říká přeloučská starostka. Občas se objeví problémy s nepořádkem, vážnější stížnosti město řešit nemuselo.

„Známí ubytovávali několik skupin Rumunů a Bulharů, vždy je museli vystěhovat, protože neudržovali pořádek. Jinak jsem nezaznamenala, že by tady cizinci nějak škodili,“ potvrzuje obyvatelka Přelouče Marie Borková. Dodává ale, že by se měl kontrolovat zdravotní stav imigrantů. „Nevíme, na co jsou očkovaní, jaké nemoci sem mohou přivézt,“ říká.

Afghánské impetigo

„Každý si sem přijde a nikdo nic nekontroluje. Maminka kamarádky bydlí vedle dálnovýchodních přivandrovalců a nemohou k ní kvůli nim chodit vnoučata, protože pak vždy marodí,“ napsala Lenka Vlastníková v srpnu na Facebook pod příspěvek hejtmana Martina Netolického. Ten informoval o zadržení afghánského uprchlíka, který podle prvotních informací trpěl infekčním kožním onemocněním. Jednalo se ale o běžné impetigo.

Podle zákona musí zaměstnavatel zabezpečit ochranu zdraví pracovníků. Firmy tedy většinou vyžadují vstupní lékařskou prohlídku, ať už od obvodního, nebo podnikového lékaře. „Pravidelná očkování se provádí u cizinců, jimž byl povolen trvalý pobyt na území České republiky,“ uvádí mluvčí Ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.

Kateřina Bečková