"Druhý den výběrovek započal zrychleným přesunem s kládou. Trať nezdolali jen dva vojáci. Po menší pauze si hoši zablbli s kládou na překážkovce. Hrátky nikoho nevyřadily. Načerpat energii a je to tady. Queen is here! Zrychlený přesun na 10 kilometrů se zátěží. Aby nikdo nešvindloval, batohy instruktoři pečlivě zvážili. 1… 2… končí. 26 pokračuje na psychotesty a pak už je čeká jen leháro," glosovalo tiskové odělení 43. výsadkového pluku druhý den náborových testů.