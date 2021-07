Takovou účast chrudimské letní kino nezažilo možná desítky let. Na Davida Kollera, závěrečný koncert doprovodného programu letošní Loutkářské Chrudimě, se přišlo podívat přes tisíc lidí. Dostalo se ale právě jen na rovných tisíc, na které pořadatelé kvůli epidemiologickým opatřením omezili kapacitu. Chrudimský Leťák přesto praskal ve švech.

„Takhle narváno jsem tady naposledy zažil před třiceti lety na film Slunce seno a pár facek,“ shodlo se nezávisle na sobě hned několik přítomných diváků, mezi nimi například Chrudimák Radek Zulák. Lavice byl plné, další možná dvě stovky lidí postávaly u přilehlých stánků.

„Boží, skvělý, nádherný koncert,“ blažily si desítky fanynek a fanoušků, když po hodině a půl bigbeatu odcházely nabití energií.

Byla to skutečně paráda, pár dvojiček se dokonce neubránilo krátkému tanečku, který je jinak opatřeními stále zakázán. Před podiem pak při legendárních vypalovačkách kapely Lucie, jejíž byl Koller frontmanem, „pařilo“ a skotačilo asi dvacet fanynek. Nejvíc samozřejmě při hitu Chci zas v tobě spát. Atmosféra koncertu byla po měsících lockdownu skutečně úžasná. A žádná slabá hodinka, jak bylo avizováno. Koller s jeho bandem věnoval divákům za stokorunu vstupného hodinu a třicet pět minut.

Pořadatelé měli vytištěno přesně 1000 vstupenek. Přesně tolik, kolik byl podle nejednoznačných výkladů epidemiologických opatření kapacitní limit koncertu. Pro venkovní akce je sice 5000 návštěvníků, hned podle dalšího paragrafu je to ale právě 1000 (Vlada.cz, Mimořádná a ochranná opatření – co aktuálně platí, oddíl Omezení maloobchodu a služeb, odstavec 12 a 13 - pozn. red.). „Prase aby se v tom vyznalo,“ glosoval to jeden z přítomných diváků.

Ať je to jakkkoliv, vyprodáno bylo přesně v 19:15 hodin, pět minut po začátku koncertu. „Museli jsme odmítnout několik desítek, možná stovku dalších zájemců. Pouze v případě, že někdo během koncertu odchází pryč, pouštíme místo něj někoho jiného,“ vysvětloval pořadatel u stánku s prodejem vstupenek u zavřené vstupní brány. Na pomoc tu měl pro případ problémů dokonce i „sekuriťáka“.

„Nechápu. Tady se tlačí 1000 lidí, ale srpnovou Salvátorskou pouť, kde jsou lidi rozprostřeni po celém centru, zakážou,“ komentovalo to naštvaně na facebookových stránkách Chrudimského deníku hned několik čtenářů.

A to mohlo být hůř. Původně se měl koncert uskutečnit ve sportovní hale, kam se veškerý doprovodný program rozhodlo, údajně na základě nepříznivé předpovědi počasí, přesunout při zahájení Loutkářské Chrudimě vedení Chrudimské besedy. Nakonec se tam uskutečnil jen první koncert, po nátlaku rozhořčené veřejnosti bylo ostatních pět koncertů přestěhováno zpět do letního kina.

Někteří lidé také diskutovali nad zpoplatněním koncertů, které byly v minulých letech zadarmo. Každý koncert stál tentokrát 50 korun, jen na Kollera vyšla vstupenka na stovku. Zdánlivě krásná cena, když třeba na podzim v Táboře bude legendární český zpěvák vystupovat za 500 korun. Právě proto další návštěvníci protiargumentovali poukazem, že těch pár desetikorun je skutečně symbolických, navíc v předcházejících ročnících koncerty Loutkářské Chrudimi nebyly zdaleka tak hvězdně obsazené. Letošní ročník festivalu byl jubilejní, 70.