Chrudimačka Hana Balašová v posledních letech tento hmyz dokumentuje na svých fotografiích. Její snímky se už ocitly na dvou výstavách a pokud tato zlá doba pomine, fotografka má dostatečnou zásobu dosud nezveřejněných záběrů.

Co vás přivedlo k fotografování vážek?

Byla to čirá náhoda. Do svých 52 let jsem se věnovala silniční cyklistice, ale potom jsem utrpěla úraz. Při procházkách v chrudimském městském parku jsem se pokusila natáčet videa vážek čtyřskvrnných. Zaujal mne jejich neúnavný let, souboje, krásné zbarvení. Zakoupila jsem si fotoaparát a ze dne na den se ze mne stala „vážkařka“. Nevěděla jsem o jejich životě zhola nic, a tak jsem začala studovat literaturu, internet, radila se s fotografy. Postupem času jsem získala dostatečné znalosti – nejvíc jich bylo z terénních pozorování, které využívám ke své fotografické činnosti a také při mapování druhů pro ochranáře.

Hana BalašováZdroj: Archiv HBDaří se vážkám a ostatnímu hmyzu v našem kraji? Má naše příroda nějakou „superstar“, která jinde nežije?

Na Chrudimsku se vážkám daří. I díky mnoha přírodním rezervacím, přírodním památkám a práci ochranářů. Podařilo se mi objevit na Chrudimsku několik vzácných, dosud zde nezjištěných druhů, například vážku tmavoskvrnnou, šidélko jižní, vážku žlutoskvrnnou, vážku běloústou. Z ostatních druhů hmyzu například kobylku kuželohlavou.

Vážky naši planetu osídlily již v mladších prvohorách, tedy v době před 320 miliony let. Rozpětí křídel měly až 75 cm. Na naší planetě bylo dosud popsáno na 5700 druhů vážek, v Evropě žije asi 130 druhů, v ČR byl potvrzen výskyt 73 druhů. Pro výskyt vážek je limitující snižování rozmanitosti krajiny a likvidace jejich přirozeného životního prostředí, regulace vodních toků, nešetrné rybniční hospodaření, znečištění vodních ploch a toků. Vývoj některých druhů trvá více let, například páskovce kroužkovaného pět let, takže zničení biotopu a následná náprava do původního stavu je běh na mnoho let.

Fotografování v přírodě s sebou ale přináší ranní vstávání, že?

Není nic krásnějšího než ještě za tmy přijít k vodní ploše, pozorovat východ slunce, poslouchat probouzející se přírodu a nacházet ještě spící, orosené vážky, které se třpytí v prvních paprscích slunce jako drahokamy. A pak hledat líhnoucí se vážky, pozorovat je a pokoušet se zachytit ty vzácné okamžiky. V sezoně, která začíná od konce dubna, trávím veškerý volný čas, víkendy a dovolenou u rybníků, řek, tůní i zabořená v bažinách. Je to relax i vášeň.

Většina lidí toho o vážkách moc neví. Mají predátory? Čím se živí a jak dlouhý je jejich život?

Jsou zajímavé. Každé křídlo ovládají samostatně – dokážou se v letu zastavit na místě, udělat přemet, výkrut, umějí i plachtit, vyvinou rychlost až 50 kilometrů v hodině. Jsou to dravci jak ve stádiu larvy, kdy loví vodní hmyz, tak i jako dospělci. Živí se hmyzem, jsou to i kanibalové. Samy jsou oblíbenou potravou ptáků, hlavně pěvců. Jejich složené oči zachytí sebemenší pohyb, na který blesku-rychle reagují. Dospělci žijí jen asi pět týdnů. Jsou jarní druhy vážek, letní, do října žijí šídla modrá a přezimují jen dva druhy vážek.

Existují u nich nějaké rituální námluvy?

To od nich nečekejte, samice se před samci skrývají v porostu, samci je vyhledávají pasivně sedící na stéblech či aktivně za letu. A za letu je také brutálně uchopí a přinutí ke kopulaci. Samičky kladou vajíčka do vody buď samostatně, nebo se samcem v tandemu, také kladou do stébel vodních rostlin. Z vajíček se pak líhnou larvy, které se během vývoje několikrát svlékají. Po dokončení vývoje larva vyleze na stonek na vzduch a nastává proměna v dospělce.

Jaké fotoaparáty používáte? A ze kterých snímků máte největší radost?

Doposud jsem používala Canon EOS 80 D a objektiv Zeiss Milvus 2/100, letos jsem výbavu povýšila o Canon EOS 90 D. Oblíbila jsem si i focení starými manuálními poválečnými objektivy, které dokáží vykouzlit pozoruhodné obrazy. Nejvíc si cením fotografií vážky za letu, což je neskutečně těžké. Raduji se také, když se mi podaří najít nějaký vzácný druh, který ještě nemám, nebo fotografie orosených vážek v prvním ranním světle.

Přátelíte se s některými podobně „postiženými“ lidmi? Hodně známý je v tomto směru muzikant Dan Bárta.

Fotografů vážek je v Čechách i ve světě mnoho, jsou různé facebookové skupiny, já jsem ale sólistka, mám ráda svůj klid a relax. S kamarádkou jezdíme pravidelně fotit vážky v červenci do Chřibů. Atlas, na kterém spolupracoval i Dan Bárta, samozřejmě mám, je to taková bible vážkařů.

Jaké jiné obyvatele české fauny ráda fotíte?

Určitě to jsou žáby, hlavně časně z jara, je s nim neskutečná zábava. A jak se otepluje, stěhují se k nám z Moravy kudlanky nábožné, na Chrudimsku žijí v několika lokalitách. Jsou to velice zajímaví predátoři a s oblibou je fotografuji

Kde všude měli lidé možnost vidět vaši tvorbu?

V roce 2014 jsem měla výstavu fotografií ve Vodních zdrojích v Chrudimi, společně se Svatoslavem Vrabcem, Jiřím Plachým, Štěpánem Hajdou a Miroslavem Kováčem. V roce 2017 pak samostatnou výstavu s několika přednáškami v obci Modrá, v areálu Živá voda Modrá. V roce 2022 bych ráda uskutečnila výstavu v Nasavrkách.