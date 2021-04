"Ve čtvrtek odpoledne se zabouchl na WC na autobusovém nádraží v Litomyšli. Bohužel si nevšiml, že dveře nemají kliku. I to se někdy stává. Chlapec tam měl být s kamarády," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

A kdo jiný mohl klučinu vysvobodit, než profesionální hasiči. Na nádraží to mají kousek, takže chlapec dlouho na toaletě nečekal. Hasiči přijeli na místo a jako mávnutím proutku hocha vysvobodili. Taky na to mají pořádné nářadí, takže to byla rychlá akce.

"Až někdy budete taky potřebovat nutně na toaletu, raději se podívejte, abyste měli kliku," vzkazují hasiči.