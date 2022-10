Pro druhou posilující dávku nové varianty vakcíny, která má být účinnější proti variantě omikron, si přijel do hradecké fakultní nemocnice z Orlických hor i Slávek.

„Na očkování mě objednala rodina přes obvodního lékaře. Za svůj dlouhý život mám s očkováním jenom dobré zkušenosti, takže vůbec neváhám. Je mi 83 a rád bych nepodlehl covidu a tak ještě deset roků žil,“ říká s úsměvem senior, kterého doprovodil vnuk Jáchym. „Poradili jsme se s lékaři, co jsou v rodině, a ti na to měli v dědečkově věku jednotný názor, že je to dobrá věc. Sám mám zatím jednu posilující dávku a myslím si, že v mém věku další není úplně nutná,“ podotýká zhruba dvacetiletý mladík.

Nová varianta omikronu XE: Je nakažlivější a projevuje se jako nachlazení

Registrace, nezbytné změření teploty a pak už jen pár minut. V čekárně očkovacího centra je zhruba desítka lidí. Vesměs senioři, ale nechybí ani zhruba dvacetiletá dívka nebo muž středního věku. Na pondělí je objednaná padesátka zájemců o přeočkování.

Cílenější a účinnější

Nová varianta očkování byla vyvinutá proti převažující mutaci viru. „ Je cílenější a měla by být i účinnější. Reflektuje současný kmen omikron, který de facto dominuje,“ vysvětluje vedoucí očkovacího centra Pavel Kosina, který připomíná, že nová látka je určená jen jako posilující pro ty, kteří už očkovaní jsou.

V pátek, první den rozšířeného provozu si pro očkování přišlo 200 lidí, v předešlých dnech pak chodilo denně kolem šesti desítek zájemců. „Chodí lidé, kteří chtějí být chránění, převážně starší lidé nad 60 let,“ vysvětluje lékař fakultní nemocnice. Zájemců o první dávku očkování proti covidu-19 je podle něj minimum.

Jak člověk pozná, jestli má virózu, chřipku nebo covid? Doma to nejde

Nemocných přibývá

„V posledních dvou týdnech dochází k mírnému nárůstu počtu onemocnění covidem, ve všedních dnech zaznamenáváme v průměru kolem 250 nových případů denně,“ nahlíží do statistiky mluvčí krajských hygieniků Veronika Krejčí. „Zdá se, že z letní covidové vlny přejdeme rovnou do vlny podzimní. Aktuálně evidujeme nejvíce případů na Rychnovsku, nejméně naopak na Trutnovsku,“ doplňuje Krejčí.

Fakultní nemocnice v Hradci Králové rozšířila provoz očkovacího centra od pátku. Dosud očkovala proti covidu dva dny v týdnu, teď je to každý všední den odpoledne od půl čtvrté do půl osmé. „Ve čtvrtek a pátek bude navíc zajištěno očkování v dopoledních hodinách od osmi do čtrnácti hodin. Zájemci o očkování posilujících dávek si mohou termín rezervovat na internetu,“ vysvětluje mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor.

KOMENTÁŘ: Očkování vázne, ale komu za to vynadat?

Krajské nemocnice v bývalých okresních městech očkují jednou týdně. „Naše nemocnice jsou připravené navýšit počet očkovacích dnů v závislosti na zájmu o očkování s příchodem nové vakcíny. Lidé se aktuálně nechávají většinou očkovat u svého praktického lékaře, takže zájem o očkování v nemocnicích není tak velký,“ konstatuje za hradecké hejtmanství Dan Lechmann.

V Královéhradeckém kraji zatím zdravotníci podali 926 tisíc dávek vakcín. Alespoň jednu dávku v regionu dostalo 355 tisíc lidí, tedy přibližně 65 procent celkové populace.