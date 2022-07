Po obou stranách příjezdové komunikace k Hřebečskému tunelu dělníci pokládají novou kabeláž. Ta má mít životnost 40 až 50 let. Ve velkých červených rourách povedou energie, datové kabely a kabely ke všem systémům. Důležitým prvkem je také osvětlení tunelu. Laikům se to může zdát malicherné, ale osvětlení tunelů je v posledních dvou desítkách let v celé Evropě velkou disciplínou.

Podívejte se v archivních fotkách na výstavbu tunelu a začátky jeho provozu před 25 lety:

„Pracujeme totiž s velmi citlivým zrakem řidiče, který v relativně vysoké rychlosti vjede z plného slunce do tmavého prostředí a oku trvá několik vteřin, než se adaptuje. Právě tohle je situace, kterou musí osvětlení zvládnout. Na začátku tunelu svítí větší intenzitou a nachází se tam i více světelných těles. Uprostřed je potom silnější osvětlení a před výjezdem umělé světlo ubývá, aby vjezd do plného světla nebyl takovým kontrastem,“ vysvětlil Rýdl.

Hřebečský tunel bude po opravě pod stálým dohledem dispečinku. Na rampu u stropu umístí technici kamery, zabezpečovací zařízení, čidla nebo právě důležité osvětlení.

Práce v tunelu pokračují podle daného harmonogramu a do 24. října by mělo být vše hotovo, aby se řidiči vrátili z objízdné trasy zase na silnici I/35.

Hřebečský tunel byl otevřen v listopadu roku 1997 a měří 355 metrů. Firma Metrostav začala s jeho stavbou v červnu roku 1994. Nejprve byla provedena průzkumná štola, vlastní ražba úseku probíhala v letech 1995 a 1996. Byl prvním raženým tunelem dálničního typu v České republice. Má dva stoupací a jeden klesací pruh a prochází geologicky nestabilním územím.

„Problémy jsme zatím neřešili. Vše jde podle plánu, termíny plníme. Náročná bude technologická část, ale podobnou zakázku jsme dělali v jednom tunelu na Slovensku. Válka na Ukrajině způsobuje zdržení některých dodávek, ale prověřovali jsme termíny a zatím je firmy drží,“ dodal Miroslav Ritnošik, hlavní stavbyvedoucí z firmy Doprastav.

Hřebečský tunel má za sebou několik oprav. Na jaře roku 2006 se u jeho východního portálu utrhlo deset tisíc kubíků hlíny a kamení, v tunelu se objevily tehdy trhliny. Ředitelství silnic a dálnic dodnes svah hlídá. „Svah monitorujeme, jsou tam sondy. Zajišťuje to pro nás smluvní firma. Zatím svah nic nedělá, nepohybuje se, chová se stabilně,“ podotkl Rýdl.

„Uzavírky Hřebečského tunelu jsou standardní," říká expert

Hřebečský tunel se nachází na hlavním tahu z Čech na Moravu. Denně jím projede 25 až 30 tisíc aut. To se ale za několik let výrazně změní.

„V horizontu pěti až sedmi let očekáváme radikální snížení dopravy v Hřebečském tunelu. Až zprovozníme dálnici D35, tak provoz v tunelu spadne na 25 procent současných hodnot,“ uzavřel Rýdl. Oprava tunelu vyjde zhruba na 106 milionů korun a sanace svahu na 42 milionů.