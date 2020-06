Na pondělní jednání vláda rozhodla, že v rámci zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů dostanou obce kompenzaci 1200 korun na obyvatele. Návrh zákona musí schválit parlament. Vláda chce poslance požádat o zrychlené projednání už v prvním čtení. „Diskutovali jsme, jakým způsobem nahradíme obcím částku, o kterou přišly. Podle našich propočtů je to asi 6,6 a kraje 3,3 miliardy,“ uvedl premiér Andrej Babiš. Celkové náklady dosáhnou 12,8 miliardy.

„Dnešní nejlepší zpráva. Budu prosazovat, aby peníze byly investovány do smysluplných věcí jako chodníky, cesty, školy, školky, sportoviště, zeleň. A taky, abychom si něco nechali na horší časy,“ říká starosta Chrudimi František Pilný.

Chrudimi by mělo rozhodnutí vlády přinést do rozpočtu 28 milionů. Propad příjmů ze sdílených daní odhadoval starosta Pilný ještě před schválením zákona o komepenzačním bonusu kolem 20 milionů.

Až šestnáct miliard

Vyhráno ale samosprávy nemají. Podle odhadu Sdružení místních samospráv by mohly města a obce přijít až o 16 miliard. „Přesně to ještě nevíme, chytřejší budeme v červenci. Průběžné údaje máme, ale nejsou vypovídající,“ říká František Pilný.

Potvrzuje to i starosta Letohradu Petr Fiala. Pro město znamená rozhodnutí vlády přínos necelých osm milionů. „Původní predikce sdílených daní činila pro nás 100 milionů, do rozpočtu jsme z opatrnosti dali 97 a do připravované druhé změny rozpočtu jsme částku snížili o 24 milionů,“ uvedl Petr Fiala s tím, že celkově město ze sdílených daní získá o pětadvacet procent méně.

Rozhodnutí vlády přijal s uspokojením rovněž hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Samosprávy díky jednotě uspěly. Stát bude obcím a krajům kompenzovat výpadek. Krajům opravami silnic, obcím plošnou dotací,“ uvedl Martin Netolický.

Na rozdíl od obcí, kterým vláda peníze pošle formou bonusu, budou kraje kompenzace čerpat prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic. „K tomu bude vyhlášena výzva z evropských fondů na modernizaci silniční sítě,“ upřesnil hejtman Netolický.

Předběžné odhady v případě Pardubického kraje hovořily o ztrátě 75 milionů. Kolik finančních prostředků kraj vládou navrženým řešením získá, hejtman neupřesnil. „Myslím, že se jedná o dobrý vyjednaný kompromis. Nikdo z OSVČ či malých firem o kompenzační bonus nepřijde. Přesné informace, kolik to bude pro náš kraj, dodám,“ uzavřel Netolický.

Situace zůstává vážná

Kvůli propadu daňových příjmů vstoupila minulý týden řada starostů v Pardubickém kraje do stávkové pohotovosti. Výzvu zveřejnilo Sdružení místních samospráv. Za města a obce se postavila i Národní rozpočtová rada. „Rozhodnutí vlády vítáme a považujeme ho za jednoznačné vítězství nejen pro obce, ale pro celou zemi. Zásah do obecních rozpočtů by výrazně oslabil významný stimul, který obecní investice znamenají pro regionální i celostátní ekonomiku,“ sdělil předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák. Finanční situace samospráv však podle Polčáka zůstává i nadále vážná.