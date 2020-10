Ta může činit až 80 procent pořizovací ceny nového tepelného zdroje.

Držák, ale zlobí

Václav Klementa z malé vesničky na Chrudimsku se bude loučit se svým starým kotlem na jaře. „Je to značka Dakon a musím říct, že nám dobře posloužil. Jsme s manželkou v důchodovém věku a přikládání nás zejména v noci vyčerpává, a tak jsme se rozhodli pro plynové topení,“ říká vitální senior, který si před podáním žádosti o kotlíkovou dotaci hodně. rozmýšlel, jaký zdroj vytápění zvolit. „Musím přiznat, že se na zavedení plynu těšíme. Náš kotel na uhlí je sice držák, ale zejména při zatápění máme problém s tmavým kouřem z komína,“ přiznává Václav Klementa.

Čistota ovzduší je právě smyslem kotlíkové dotace. Existují totiž domácnosti, ve kterých se topí nejen dřevem nebo uhlím, ale v kamnech končí i pet lahve nebo staré hadry. „Máme problém se sousedem, kvůli kterému se nedá větrat ani sušit prádlo venku. Stává se, že nám poté, co zatopí, vpadne kouř a zápach do domu dříve, než stačíme zavřít okna,“ stěžuje si paní Alena, která si přeje zůstat v anonymitě.

Radši se odstěhovali

Starosta Chrasti Vojtěch Krňanský kotlíkovou dotaci propaguje, podle jeho zjištění je ve městě poměrně dost lidí, kteří o ni požádali. „Ale přesto tu jsou dosud domy, ve kterých se topí uhlím a kouř z komínů hodně znečišťuje ovzduší. Bydlela tu rodina, která topila vším, co jí přišlo pod ruku. Byl jsem v kontrolách nekompromisní, a tak se ti lidé odstěhovali s tím, že s kreténem žít v jednom městě nebudou,“ směje se starosta. Kotlíkovou dotaci vítá, ale podle jeho slov by ji bylo potřeba dotáhnout do konce finančním příspěvkem na zateplení budov.

Rada Pardubického kraje schválila v únoru a v září patnáct set žádostí o kotlíkovou dotaci. Ta už se na rozdíl od minulých let nevztahuje na nákup kotlů spalujících uhlí, a to ani těch, které jsou kombinované s biomasou. Dalších možností ale mají lidé hned několik. Mohou zvolit kotel na špalkové dřevo, pelety nebo dřevní štěpku, tepelné čerpadlo anebo plynový kondenzační kotel. Výše dotace se pohybuje od 75 do 80 procent.

Patnáct měsíců

V tuto chvíli už mají lidé, jejichž žádosti krajský úřad vyhověl, doma smlouvy, které musí nechat ověřit a poslat je zpět odesilateli. Až dostanou smlouvu podepsanou krajským hejtmanem zpět, mohou začít s výměnou svého starého kotle. Mají na to patnáctiměsíční lhůtu.

Méně movití žadatelé mohou mít problém s tím, že nejprve zaplatí plnou cenu nového tepelného zdroje a potom teprve jim přistane krajská dotace na účet.