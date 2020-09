Jen ve středu laboratoře v pardubické a litomyšlské nemocnici vyhodnotily 606 testů, z toho bylo 25 pozitivních. Další desítky odběrů pak zpracovává soukromá pardubická laboratoř Medila.

Kapacitu se Nemocnicím Pardubického kraje podařilo navýšit i díky novému přístrojovému vybavení, zejména tzv. izolátorům.

Poté, co si laboratoř odebrané vzorky z testování indikovaných pacientů přebere, trvá několik hodin, než určí, zda vzorek pozitivní nebo negativní.

„Nejprve vzorky musíme označit datem a hodinou, každému z nich přidělit číslo a zaevidovat jej do počítače,“ popisuje proces Hana Hamplová z Oddělení klinické mikrobiologie Pardubické nemocnice. Než putují do další fáze vyšetření, čekají odebrané vzorky v chladu: „Virus je citlivý na teplo, proto musíme vzorky uchovávat v lednici.“ Prvním krokem analýzy vzorku je izolace RNA, tedy ribonukleové kyseliny, která je zjednodušeně řečeno nositelkou genetické informace viru.

AŽ ČTYŘI A PŮL HODINY

Proces izolace trvá podle Hamplové zhruba hodinu a půl a na jaře ji laboranti v laboratořích dělali manuálně, což bylo vzhledem k počtu vzorků fyzicky poměrně náročné. Nové přístroje však tuto fázi procesu zautomatizovaly.

Poté, co je RNA kyselina odizolována, začíná další fáze procesu vyšetřování. „Samostatnou RNA kyselinu, kterou jsme získali izolací, přeneseme do další části laboratoře, kde se dělá tzv. PCR reakce, tedy polymerázová řetězová reakce. Při té se namnoží určitý úsek této kyseliny do takového množství, abychom z něj byli schopní určit, zda se jedná o daný koronavirus,“ říká Hamplová s tím, že tato reakce trvá zhruba dvě hodiny.

„Podle křivky, kterou dostaneme z dané reakce, posoudíme, zda je vzorek pozitivní nebo negativní, to zabere dalších 15 až 20 minut.“ Celý proces vyšetření zabere zhruba 4 až 4,5 hodiny.

„Může se stát, že některé výsledky nejsou validní, a proto musíme testování opakovat,“ dodává lékařka Hamplová. Třeba litomyšlská laboratoř měla dříve k dispozici jen malé zařízení, které dokázalo za hodinu izolovat asi šestnáct vzorků.

„Tato kapacita samozřejmě vůbec nevyhovovala a poptávka byla obrovská, kromě techniky jsme tak využívali i ruční izolaci. Manuální práce s infekčním materiálem ale vyžaduje velkou opatrnost a vždy je třeba počítat s rizikem. Nový izolátor tak pomohl nejen zvýšit rychlost vyšetřování vzorků, ale také bezpečnost při práci s vysoce infekčním materiálem,“ doplnila primářka Oddělení infekční diagnostiky Litomyšlské nemocnice Jana Janečková.

Zatímco ještě v dubnu tak byla jedna laboratoř schopná vyšetřit kolem 160 vzorků denně, nyní je kapacita trojnásobná. V dubnu pořízené nové přístroje – izolátory – totiž RNA izolují automaticky a zvládnou tak pojmout až 48 vzorků najednou.