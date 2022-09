Chrudimští by mohli v této iniciativě hodně pomoci. "Ozývají se mi, získal jsem od nich i některá videa. Důležité ale je, aby oznámení šla oficiální cestou, debaty na Facebooku nám nepomohou," zdůraznil.

Hledají svědky

Několik podnětů v současné době prověřuje vrchní strážník chrudimské městské policie Lukáš Dvořák, který oznamovatele telefonicky kontaktuje. "Někteří se přihlásili kvůli úplně jiné záležitosti, a tak uvidíme, kolik jich zůstane. Každopádně uvítáme další svědky přestupků," uvedl Dvořák.

Souložili na nich, močili a vyřvávali. Chrudim odstranila bezdomovcům lavičky

Pravda je, že strážníci vyjíždějí do terénu k výstřední 47leté bezdomovkyni mnohokrát. Za týden je to i dvacet výjezdů.

K tomu, aby byla soudně nařízená léčba závislosti na alkoholu, je podle webu alkoholik.cz většinou nutné přesvědčit soud. Je to totiž poměrně velký zásah do svobody jedince. Proto musí být zásadní důvody, které vedou soud k tomu, aby nařídil protialkoholní léčbu. Výtržnictví a veřejné pohoršení by to mohly splňovat.

"Z devadesáti procent je to kvůli ní. Chlapi, co jsou s ní, se ji snaží uklidnit, abychom je také nevykázali. Ale ona když se napije alkoholu, vyvádí. Je to neřízená střela," dodal vrchní strážník.

S jeho slovy se ztotožňuje i vedoucí městského sociálního odboru Radka Pochobradská. "Hodně s ní pracujeme, nachází se teď v horším životním období. Moc dobře ví, jaké pomoci se jí od nás může dostat. Nemyslím si, že je špatná nebo zlá, ale už ji ovládá alkohol," poznamenala Pochobradská.

Už se mi nechce žít, potřebuji zemřít, sténal chrudimský bezdomovec

Někdy by se mohlo zdát, že s problematickou ženou bez přístřeší může být někdy legrace. Například tento týden se rozhodla, že bude vyučovat technice běhu středoškoláky sportující s učitelem v Městském parku. Ale svědkové, kteří se s ní v její opilosti setkali, hovoří o opaku. "Snad nejhorší bylo, když požádala mladou maminku s kočárkem o peníze, a když ji odmítla, začala se jí sápat po dítěti," vylíčil starosta.

Sex na veřejnosti

Blonďatá bezdomovkyně chodí spoře oblečená a k mužům je zejména po požití alkoholu velmi vstřícná. Ráda souloží na lavičkách u obchodů nebo autobusových zastávek, ostatně tomu už nuceně přihlíželo hodně Chrudimáků včetně dětí. Právě co nejvíc svědectví nahlášených oficiální cestou může pomoci k tomu, aby se město se stále stupňujícím se výtržnictvím jediné ženy vypořádalo.

Bezdomovec s hnisajícími ranami skončil v nemocnici. Ale až napodruhé

"Je to hnus, opravdu. Šla jsem nedávno s neteří kolem ní, když močila do kanálu u obchodu. Holku jsem okamžitě nasměrovala tak, aby ji neviděla, ale ozvalo se: Jen se děvenko podívej na pořádnou… ani to nebudu říkat nahlas," svěřila se s nepříjemným zážitkem Chrudimačka Petra.

K tomu, aby byla soudně nařízená léčba závislosti na alkoholu, je podle webu alkoholik.cz většinou nutné přesvědčit soud. Je to totiž poměrně velký zásah do svobody jedince. Proto musí být zásadní důvody, které vedou soud k tomu, aby nařídil protialkoholní léčbu. Výtržnictví a veřejné pohoršení by to mohly splňovat.