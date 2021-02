Někteří polští vlekaři si vládní nařízení vykládají po svém a podle nich není nikde stanoven zákaz poskytování lyžařských lekcí. A tak nabízejí "lyžařské lekce" v ceně skipasu.

"Přístup je k dispozici pouze pro lidi, kteří se účastní našeho programu Pečujte o zdraví a fitness tréninků svých dětí - lekcí lyžování a snowboardingu," upozorňuje provozovatel Ski arény Zieleniec.

A tyto "lekce" běží každý den od 9 do 21 hodin a zájem je obrovský. Stačí podepsat čestné prohlášení, že se návštěvník účastní tréninku. Zprovoznit vleky a lanovky v tomto režimu se rozhodlo už na patnáct polských středisek.

"Byl jsem, ale nedostal jsem závěrečný certifikát, budu muset trénink opakovat," zažertoval jeden návštěvníků Piotr Tybiński.

K polským sousedům jezdí lyžovat i Češi. „Ve skiareálu na polské straně Orlických hor jsme si byli se známými zalyžovat v neděli. Žena má za hranicemi příbuzné, tak to tam známe zblízka a můžu to dnes doporučit. Bylo prima počasí a samozřejmě je to v dnešní době, kdy jsou české skiareály zavřené, vlastně něco výjimečného a luxusního,“ uvedl muž z Hradce Králové, který si byl vědom „delikátnosti“ svého vynalézavého řešení, a proto nechtěl uvést jméno.

Že přes hranice nyní kvůli lyžovačce míří do Polska i další Češi, potvrzuje starostka Deštného v Orlických horách Alena Rejzková Křížová. Zieleniec je totiž jedním z nejdostupnějších polských středisek. Rozkládá se přímo na hraničním hřebeni poblíž Masarykovy chaty na Šerlichu nad Deštným, k horní stanici lanovky Nartorama nad Zielencem to je asi jen 150 metrů. Parkoviště na Šerlichu tak často náporu motoristů nestačí.

"Problém s parkováním na Šerlichu je každou zimu a teď se to ještě umocnilo tím, že lidé vyrážejí víc na běžky a ještě navíc se lyžuje v Polsku, kam ze Šerlichu přejedete. Přibližovací vlek mají už čtyři nebo pět let až k hranici. Lidi to využívají už několik zim a teď obzvlášť," říká Alena Rejzková Křížová.

Další - vzdálenější přístup je možný přes hraniční přechod v Orlickém Záhoří. Pro cestování mezi oběma zeměmi však platí přísná pravidla a podle platných nařízení ze strany Česka se cestování za hranice "silně nedoporučuje".

Stopka ubytování

Lyžaři si zatím podmínky v Zielenci pochvalují a ve velkém v tomto polském středisku a okolí poptávají také ubytování, bezúspěšně. I tady vládní opatření vystavila ubytovacím zařízením stopku. Polská vláda oznámila prodloužení lockdownu až do 14. února.

"Dnes jsem obvolala asi 20 středisek, v posledním mi paní řekla, že neotevřou, protože mají každý druhý den kontrolu od hygieny a policie a musí otevřít a ukázat všechny pokoje," svěřila se se svou zkušeností Asia Zbyszyńska.

Více návštěvníků v Orlických horách lze očekávat i v příštích dnech v souvislosti se zahájením jarních prázdnin na Rychnovsku. Pozor by si měli zejména na to, jestli neparkují mimo vyhrazená místa, což bývá problémem zejména právě na Šerlichu. Policie upozorňuje, že tak mohou znemožnit průjezd záchranářů či údržby silnic.

"Výsledkem je pak k újmě přijíždějících návštěvníků omezování vjezdů dalším vozidlům a samozřejmě postih v případě, pokud neukáznění řidiči parkují v místech, kde je to zakázané," varuje policejní mluvčí Magdalena Vlčková.

Vzhledem k tomu, že i v následujícím období lze očekávat na horách v našem kraji dobré klimatické podmínky pro zimní sporty a turistiku, bude policie v těchto oblastech a na příjezdových komunikacích k nim i nadále posilovat své hlídky, aby v co největší míře zabránily dopravním komplikacím. „V rámci běžného výkonu služby se budeme věnovat rovněž kontrolám dodržování všech aktuálních vládních opatření, a to především v místech se zvýšenou návštěvností horských turistických oblastí a budeme také v tomto smyslu pružně reagovat na všechna oznámení," dodala Magdalena Vlčková.

- Počínaje pátkem 5. února se mění podmínky pro vstup osob do ČR. Občanům ČR se přitom dále silně nedoporučuje vycestovávat z ČR z jiných než nezbytně nutných důvodů.



- Nově se zavádí pro rozlišení zemí podle nebezpečí tmavě červená - vysoce riziková kategorie. Znamená povinnost předložení prvního PCR testu ne staršího než 72 hodin před započetím cesty a následně druhého PCR testu provedeného v ČR nejdříve pátý den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.



- V případě cest z oranžových a červených zemí bude povinnost předložit před vstupem antigenní test ne starší než 24 hodin před odjezdem, nebo PCR test ne starší než 72 hodin před odjezdem.



- V případě červených zemí pak musí osoba podstoupit druhý PCR test provedený v ČR. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace.

Při cestách ze všech těchto kategorií zemí platí povinnost vyplnit elektronický Příjezdový formulář, jehož vyplnění bude společně s testem při vstupu do ČR kontrolováno.



- Výjimky se vztahují zejména na mezinárodní dopravu a pravidelný přeshraniční pohyb za účelem práce (pendleři), studia nebo péče o dítě.