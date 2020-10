„V každém případě to hodnotíme jako neúspěch. Vyžaduje to samozřejmě hlubokou analýzu toho, proč k tomu došlo. A vyžaduje to samozřejmě změny v rámci celé strany a její prezentaci ve společnosti. Myslím si, že sjezd, který je plánovaný na konec listopadu, by měl tyto věci vyřešit,“ uvedl na dotaz Deníku krajský lídr kandidátky Jan Foldyna.

Komunisté přišli v letošních volbách o pět mandátů. Hlasovací lístek s kandidátkou KSČM vhodilo do urny jen něco málo přes čtyři procenta voličů. Největší volební zisk (18,86 %) se komunistům podařil v roce 2012, kdy měli 11 zastupitelů, V prvních a druhých krajských volbách (2000, 2004) dosáhli shodně devíti mandátů (17,46 a 17,34 %). A šest zastupitelů usedlo do krajských lavic v roce 2008 (13,0 %).

Podpora Babiše neprospěla

Lídr komunistické kandidátky připouští, že podpora Babišovy vlády na celostátní úrovni straně v krajských volbách neprospěla. „Samozřejmě nám to ublížilo, ale ne to, že spolupracujeme, ale to, že jsme nedokázali prezentovat veřejnosti, proč tolerujeme tuhle vládu. To je hlavní problém,“ říká Jan Foldyna.

V programu ani předvolební kampani problém nevidí. „Spíš jsme doplatili na to, jak je vnímaná strana celospolečensky. Měli jsme nízkonákladovou kampaň, takže jsme neměli tolik billboardů, ale měli jsme mítinky a kontaktní kampaň. Program nebyl špatně postavený a kandidátní listina byla taky postavená správně,“ vysvětluje krajský předseda KSČM s tím, že strana letos propadla u voličů v celé republice.

To, že se KSČM v Pardubickém kraji do zastupitelstva vůbec nedostane Jan Foldyna nepředpokládal. „Čekal jsem, že budeme možná o něco málo slabší, chtěli jsme mandáty obhájit, ale že to bude až takový propad, to jsem nečekal,“ přiznává. Voličskou podporu ztratila strana ve všech částech kraje, nejvíce ale v okresech Chrudim a Svitavy. „Budeme mít opět vytvořenou stínovou vládu a hejtmana a budeme to pozorně sledovat, abychom se za čtyři roky vrátili. Děkuji všem, kteří nám dali hlas,“ uzavírá Jan Foldyna.

Neúspěchem skončily volby i pro SPD. Ani intenzívní plakátovací kampaň straně voliče nepřinesla. K zisku zastupitelských mandátů chyběly SPD méně než dvě desetiny procenta (4,85 %). Podobný výsledek dosáhla strana už před čtyřmi roky(4,72 %), část hlasů jí však v roce 2016 mohlo odčerpat hnutí Úsvit, které kandidovalo spolu s Blokem proti islámu (1,08 %).

„Asi jsme se málo snažili nebo jsme neuměli zaujmout voliče. Nějaká procenta získala Trikolóra, která má program víceméně opsaný od SPD, vyjma referenda o vystoupení z EU. Myslím, že asi oslovila podobné spektrum voličů, jako my. Sice neměla šanci, ale nějaké voliče odčerpala a obávám se, že nám,“ říká lídr kandidátky Tomáš Fadrný.

Na neúspěchu SPD měla podle něj vliv i masivní kampaň 3PK. „Měli kraj olepený úplně všude. Pan Netolický jako stávající hejtman měl výchozí pozici velice dobrou. To, že hodil ČSSD přes palubu, byl geniální tah. Kdyby to neudělal, tak na plné čáře prohrál,“ míní.

To, že strana neměla pro voliče v Pardubickém kraji dostatečně lokální program, si nemyslí. „Migranty tady nechce většina národa, to zajímá lidi na každé vesnici i v každém městě. Měli jsme i místní témata, jedním z našich nosných témat bylo zřízení center bezplatné právní pomoci v každém okresním městě. Lidé, kteří mají problémy, a myslím, že jich je čím dál víc, a neví si rady, nemají peníze na právníky, lidé v exekucích, matky, které mají problémy s alimenty. Tohle téma je mělo oslovit,“ vysvětluje Tomáš Fadrný.

Co bude dál, ještě neví. O úspěch ve volbách usiloval za SPD jako nezávislý kandidát. „Příští krajské volby jsou pro mě vzdálené. Rozhodně to ale není o tom, že bych SPD hodil za hlavu. S programem se ztotožňuji,“ dodává. To, že by mohl za stranu kandidovat v parlamentních volbách, nevyloučil.