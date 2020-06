Strany ODS a TOP 09 se dohodly na společné kandidatuře v podzimních krajských volbách. Lídrem koaliční kandidátky je náměstek hejtmana a senátor Michal Kortyš (ODS), za TOP 09 bude lídrem bývalý poslanec, lékař Jiří Skalický.

Michal Kortyš a Jiří Skalický | Foto: archiv koalice

„Vzniká koalice dvou stran, které si jsou programově i hodnotově blízké. Není to žádný účelový slepenec, ale logické předvolební spojení pravicových partnerů,“ řekl Jiří Skalický. Kandidátní listina podle jeho slov disponuje odborníky v klíčových oblastech nezbytných pro kvalitní fungování kraje. „Přiznám se, že jsem mnohdy nevěřil, že se to jednou stane a naše strany se dokážou dohodnout na předvolební koalici. Jsem opravdu velmi rád, že se to podařilo právě nám. Dík za to patří i panu doktoru Skalickému a panu Pilařovi (pozn. redakce krajský předseda TOP 09) a jejich schopnosti nacházet společná řešení," řekl lídr kandidátky Michal Kortyš.