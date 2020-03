Ale v jedné věci vláda šlápla vedle a byla neuváženě důrazná. Ba přímo zbrklá.

Děti starší deseti let se doma pohlídají samy, ty mladší však nikoliv. Pokud rodiče nemají možnost hlídání babičkami, nastane velký problém. Pro všechny. Matky sice mohou ze zákona zůstat doma a pobírat ošetřovné za 60 procent platu, to jim však ze zákona poběží pouze devět dní, poté už budou doma zadarmo.

Malé dítě do 10 let věku nechá doma přes den málokterá máma. Vláda udělala chybu, když z přerušení školní výuky nevyjmula vedle mateřských také první stupeň základních škol. Třídní kolektivy by vyučující mohli rozdělit do menších skupin a rozmístit je do učeben vyprázdněného druhého stupně. V minimalistické verzi mohly být děti prvního stupně ponechány ve školách alespoň v režimu školní družiny s omezeným vyučováním. Rozdělením dětí do menších kolektivů by se navíc vyšlo vstříc i prevenci před šířením koronaviru.

Babišovi teď nezbývá, než vládním nařízením narychlo změnit systém ošetřovného. Minimálně ho výrazně prodloužit. Matky, které se musejí obejít bez pomoci babiček a nemají ani možnost homeoffice, budou muset zůstat se svými malými školáky doma. Jenže stávajících devět dní ošetřovného nic neřeší. Školy budou nejspíš zavřené mnohem déle. Nemluvě o tom, že rodiče budou muset vyjít s o 40 procent nižší výplatou… a to ještě jen prvních devět dní, poté za současného systému nedostanou už vůbec nic. Takže rodiče se po vypršení ošetřovného budou „házet marod“, nic jiného jim nezbude.

Důsledky toho, že vláda nevyňala z přerušení školní výuky první stupeň základních škol, budou ovšem i beztak katastrofální. Pro dotyčné rodiče, pro jejich zaměstnavatele, pro normální fungování společnosti, pro ekonomiku jako celek.