Informoval o tom dnes v poledne starosta města František Pilný. V Leťáku se tak uskuteční už i dnešní koncert kapely Pískomil se vrací.

Předvčerejší rozhodnutí Chrudimské besedy přesunout koncerty z Leťáku do haly vyvolalo ostrou vlnu kritiky na sociálních sítích. Argument nepříznivé předpovědi počasí veřejnost příliš nepřesvědčil, ta je totiž na následující dny velmi dobrá, má být převážně bez deště. K tomu se připojily i obavy z nákazy covidem ve vnitřních prostorách.

O přesunu koncertů do haly a reakcích veřejnosti jsme psali zde, najdete tu i aktuální předpověď počasí:

"Na koncert v roušce?!" … "Do Leťáku jsem se těšila, ale do haly nepůjdu"… Takové byly časté ohlasy veřejnosti. Koncerty se tak přesouvají zpět do původně zamýšleného letního kina. A to i přes to, že nakonec si řada lidí včerejší první koncert Beatles revival, který se uskutečnil v hale, pochvalovala jako výborně připravený.

