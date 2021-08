Doprava Chrudimí se zlepší kvůli právě ukončené rekonstrukci povrchu Masarykova náměstí. Městem se táhly zejména ráno a při odpolední špičce dlouhé kolony, kterým se při nejlepší vůli vyhnout nedalo.

Nyní se Ředitelství silnic a dálnic zaměří na třetí etapu rekonstrukce povrchu silnice I/37, a to v Pardubické ulici. Potrvá do 8. října a neměla by působit až takové dopravní problémy, jako tomu bylo doposud.

Šoféři projíždějící Chrudimí už od pátku v pohodě projíždějí kruhákem Na Bídě směrem k hotelu Bohemia, do Široké ulice a Poděbradovy ulice. Musejí však počítat s tím, že z Pardubické ulice bude přes okružní křižovatku umožněn pouze výjezd. Bude platit částečná uzavírka, tedy zjednosměrnění Pardubické ulice v úseku od vjezdu do Průmyslové zóny-sever po okružní křižovatku „Na Bídě“. Provoz povede jednosměrně od Medlešic ke kruháku „Na Bídě“, v první fázi v protisměrném pruhu.

Psali jsme také:

Právě zrekonstruovanému Masarykově náměstí lze dát palec nahoru, a to i za to, že zmizel nevzhledný kruhák. V nitru křižovatky má stát vyvýšený obrovský květináč. "Na tomto místě je vstupní brána do historického města, která si zaslouží lepší vzhled, než tomu bylo doposud," řekl chrudimský místostarosta Pavel Štěpánek.

Město se v minulých týdnech změnilo kvůli uzavírce Bídy a Masarykova náměstí v jeden velký špunt, teď se provozu konečně uleví.