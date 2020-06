Kritizovaná knihovna v Přelouči získává své příznivce

S představením budoucí knihovny, ztvárněné do moderní budovy, se v Přelouči zvedla vlna nevole. V pondělí večer do města přijela autorka návrhu, architektka Soňa Formanová, aby své dílo prezentovala veřejnosti. „Je přežité, že knihovna je jen budova s knihami, mělo by to být také místo pro setkávání. Snažili jsme se ji navrhnout tak, aby byla přehledná a každý návštěvník hned našel, co hledá, aniž by musel procházet celým objektem,“ popsala Formanová.

Knihovna podle architektky Soni Formanové. | Foto: Foreva architects