Dokument Za ty, co nemůžou

Premiéra v sobotu 11. února v 18 hodin v třebíčském divadle Ampulka, Kpt. Jaroše 755 (naproti klubu Roxy). Stopáž filmu asi 40 minut.

Charitativní běh jeho bratra Jakuba tehdy sledovali fanoušci z celé republiky také díky reportážím na webu Deníku. Jakubův syn Filip totiž trpí velmi vzácnou genetickou chorobou – Duchennovou svalovou dystrofií. Jakub na tuto nemoc a organizaci Parent Project, která sdružuje rodiče takto postižených dětí, chtěl nějak upozornit.

Ve tři ráno Jakub Benda vyběhl z Třebíče na Sněžku. Pro nemocné

Tak vznikla myšlenka na 220 kilometrů dlouhý běh. Do ní zapojil nejen své svaly, ale také široké okolí. Zejména své tři bratry, kteří se starali o propagaci této akce. „V mém případě se přímo nabízelo, abych Kubův běh zdokumentoval. V Brně jsem studoval na fakultě sociálních studií. Tam jsem se dostal k práci s kamerou. Měli jsme tehdy menší televizní studio a dělali reportáže,“ vysvětluje Šimon Benda.

Duchennova svalová dystrofie (DMD)

Genetická porucha postihující zhruba každého jednoho chlapce ze 3600. Nemoc je charakteristická ochabováním a ztrátou aktivní svalové hmoty. Zpočátku se narodí chlapec bez jakýchkoli příznaků, ty nastupují plíživě přibližně od dvou let věku. Nejprve se jedná o potíže s chůzí, později musí používat vozík. Na DMD dosud není oficiálně lék, lékaři nyní testují experimentální medikamenty.

Jeho dokument s názvem „Za ty, co nemůžou“ zájemci mohou zhlédnout v třebíčském divadle Ampulka v sobotu 11. února. Šimon Benda při jeho tvorbě použil jak záběry z běžné kamery, tak i z dronu. „Nechtěl jsem, aby to bylo jen o člověku, který běží na Sněžku. Zároveň jsem nechtěl, aby to bylo jen o nemoci jeho syna. Od začátku jsem se do toho snažil promítnout myšlenku, že běh, který trval dva a půl dne, je mikropříběhem celého života s tou nemocí,“ objasňuje mladý kameraman.

Do Žďáru přiběhl odvážný muž z Třebíče před jedenáctou. Trápily ho křeče

Stopáž filmu je čtyřicet minut. Benda je sestříhal ze čtyř hodin hrubých záběrů. V dokumentu se prolínají prostřihy na jeho běžícího bratra, jeho vyčerpání, ale i komentování nenadálých situací. Velmi silný je záběr samotného doběhu na nejvyšší horu České republiky. „Na Sněžku jsme šli mimo sezonu a navíc i pozdě odpoledne. V létě je to tam obsypané lidmi, my tam skoro nikoho nepotkali. To bylo pro natáčení fajn. Záběr, jak jde Kuba úplně sám, je opravdu krásný,“ dodává Benda.

Ten se těší na reakce diváků. „Původně jsem myslel, že video ukážeme jen rodině či kamarádům. Ale nakonec mi přišlo škoda dělat z toho soukromou akci. Těším se na to, až dokument pustím lidem a uvidím jejich reakce naživo. Je totiž rozdíl dlouho to stříhat a pak to dát na youtube, anebo promítat veřejně. Na sítích člověk zkrátka tu reakci necítí,“ zamýšlí se.

Benda splnil cíl, svým během z Třebíče na Sněžku upozornil na nemocné děti

Zároveň doplňuje, že veřejným promítání chtějí bratři Bendovi opět upozornit na specifické potřeby dětí s Duchennovou svalovou dystrofií a také na organizaci Parent Project. „Lidé z Parent Projectu na promítání také přijedou. Chceme tam tuto organizaci krátce představit a zároveň veřejnost informovat o nové charitativní akci, kterou Kuba připravuje. Ta se bude konat přímo v Třebíči a bude vyloženě běžecká,“ poodhaluje usměvavý mladík.

Kdo je Šimon Benda

Je mu 28 let. Narodil se v Třebíči, kde vystudoval Katolické gymnázium. Později absolvoval

mediální studia a žurnalistiku na Fakultě sociálních studií v Masarykovy univerzity v Brně.

Jako bakalářskou práci natočil dokument o třebíčském sdružení Halahoj.

Pracuje v brněnském science-centru VIDA, pro které připravuje různá popularizační videa.