Laboratoře v Pardubickém kraji byly nuceny snížit cenu testů na koronavirus pro samoplátce. Nařídilo jim to Ministerstvo zdravotnictví, které zastropovalo cenu testů na 1756 korun. Doposud si laboratoře účtovaly zhruba o tisíc korun víc.

Hlavně menší laboratoře s tím nesouhlasí a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula už připustil, že se výše regulované ceny přezkoumá.

Laboratoře si poradily po svém. Nemocnice Pardubického kraje, která v kraji zpracovává nejvíc vzorků, si k částce připočetla DPH a ještě poplatek 300 korun za lékařské potvrzení o bezinfekčnosti. Samoplátce tak zaplatí 2319 korun. Dřív si nemocnice účtovala 2800 korun.

„Přestože nová cena nereflektuje plnou výši reálných nákladů na provádění PCR vyšetření pro samoplátce, budeme v poskytování služby pokračovat,“ uvedla mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová.

Doposud si nemocnice účtovaly za test 2800 korun, ministerstvo nařídilo jen 1756. Nemocnice to obešly započítáním DPH a poplatkem za potvrzení.

Sto padesát korun za potvrzení si naúčtovala i soukromá klinika Medila, v součtu tam samoplátci zaplatí 1900 korun.

„Cenu jsme snížili, ale není to vůbec únosné. Propočítat přesné náklady je těžké, potřebovali bychom k tomu delší časové období, ale kde jsou například ochranné pomůcky, vybavení odběrového stanu, energie, personální a administrativní náklady a další,“ podivila se ředitelka Medily Petra Korchová.

Řada laboratoří kvůli tomu s odběry pro samoplátce skončila. Uvažovala o tom i Nemocnice Pardubického kraje, po zastropování ceny dokonce odběry pozastavila, než přišla s řešením.

„Ministerstvem stanovená cena podle zveřejněné kalkulace nepočítá s 15% DPH. Vyšetření ale nemá léčebný cíl, a tak by k němu mělo být DPH připočteno. Opatření zároveň neuvádí, že by měla být platba od daně osvobozena,“ podotkla Semrádová.

Zdravotníci si stěžují, že ačkoliv jsou v první linii v boji proti epidemii, stát je za tyto zásluhy naopak ještě sekne přes prsty.

Ministerstvo chtělo snížením ceny testy zpřístupnit širší populaci a tvrdí, že nová cena odpovídá dosavadním úhradám od zdravotních pojišťoven. Po snížení volaly například cestovní kanceláře kvůli zájezdům do zahraničí. Jejich asociace dokonce tvrdí, že akceptovatelná cena za test pro samoplátce je do 500 korun. „To je naprostá dezinformace,“ okomentovala to Korchová.

