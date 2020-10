Rychle se měnící vládní opatření způsobují mezi lidmi zmatek, mnozí nevědí, co se smí a co zase ne, jiní mají mylné informace. Policie a pardubičtí strážníci například za uplynulé dva víkendy přijali hned několik oznámení o tom, že bary a restaurace jsou otevřené i po povinné zavírací době. „Ani jedno oznámení se nepotvrdilo. Když na místo přijela hlídka, pohybovala se uvnitř podniku třeba jen obsluha, která utírala stoly, počítala tržbu a podobně,“ upřesnil mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora.

Výdejní okénka? Ano

Oznamovatelé jsou často také zmatení tím, že kolem podniků se pohybují lidé a popíjejí. Kontrola ale po příjezdu na místo ve všech takových případech zjistila, že jejich drinky byly zakoupeny ve výdejních okénkách, jejichž pomocí zkouší provozovatelé přežít těžkou dobu. Okénka totiž mohou zůstat otevřená i po 20. hodině.

„K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby,“ avizovala v minulém týdnu mluvčí vlády Jana Adamcová.

Hromadné zavření všech podniků v osm večer ale v Pardubicích v pátek způsobilo problém – lidé se vyvalili z barů a restaurací a shlukovali se na náměstí.

Kromě toho že bez roušek tvořili větší skupiny a veškerá opatření se tak míjela účinkem, porušovali také místní vyhlášku. „Provozovny byly zavřené, okénka otevřená, prodej probíhal v souladu s legislativou. Jediným problémem bylo požívání alkoholu na místech, kde je to místní vyhláškou zakázané. Řada lidí tuto skutečnost vůbec nevěděla. Upozornili jsme je na to, někteří odešli, někteří dopili a zůstali na místě,“ popsala situaci policejní mluvčí Markéta Janovská.

V ideálním případě by si tak zákazníci měli v okénku zakoupit občerstvení a odebrat se s ním domů. To se ve většině případech nedělo, pokuty se ale nerozdávaly, policie problémy řešila zatím jen upozorněním. „To však neznamená, že pokud se budou prohřešky opakovat, že nepřistoupíme k represím,“ dodala Janovská.

Od začátku října uskutečnila policie v Pardubickém kraji 4199 kontrol, což je téměř dvakrát více než za celé září. Policisté i strážníci upozorňovali zejména provozovatele na to, jaká opatření mají vlastně dodržovat. Soustředili se na to, že podnik včas zavírá, případně na to, že občerstvení z výdejních okének prodávají v nevratných obalech. Kontroly prováděli také svitavští strážníci, jejich služba byla ale oproti té, jakou měli pardubičtí kolegové o něco klidnější. Po zavření podniků se lidé odebrali domů. „Vše probíhalo hladce, všechny podniky včas zavřely, žádné problémy jsme neřešili,“ zhodnotil velitel svitavských strážníků Rostislav Bednář.

Zahrádky fungují dál

Matoucí jak pro zákazníky, tak okolní obyvatele jsou i zahrádky – ty totiž podle všeho mohou být otevřené. „Podle vyjádření, které jsme dostali z hygienické stanice, mohou mít podniky otevřenou zahrádku. Musí se ale dodržovat rozestupy a nesmí na ní být více než 20 lidí,“ doplnil Sejkora. Venkovní posezení musí být bez obsluhy, zároveň ale provozovatel musí pravidelně dezinfikovat vybavení.