Žili v Litomyšli a pak ze dne na den zmizeli. Navždy. Dne 2. prosince 1942 v půl druhé ráno se litomyšlští Židé seřadili před synagogou, poté nasedli do vlaku a vydali se na cestu bez návratu. Jeli do Pardubic a pak dále do Terezína a vyhlazovacích táborů v Polsku. Domů se jich vrátilo jen pár. Litomyšl letos tyto své sousedy připomene a umístí do dlažby u domů, kde žili, symbolické kameny zmizelých neboli Stolpersteine.

V místě bývalé židovské synagogy v Litomyšli odhalili před 10 lety pamětní stélu. Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

V domě na náměstí v Litomyšli, kde je dnes Komerční banka, žila Ema Bondy. Pomáhala manželce „kostelníka“ ze synagogy umývat a strojit mrtvé. Sama o sobě říkala, že u toho není moc šikovná, ale ,,punčochy mu vždycky navlíkne“. Do transportu nastoupila v Litomyšli 2. prosince 1942. Když se loučila s přítelkyní paní Hochmanovou v kuchyni, měla prý podle pamětníků u nohou velký ranec a na sobě kožich. V Terezíně byla do 15. prosince 1943, kdy odjela transportem do Osvětimi. Už se nevrátila. Jeden z kamenů zmizelých připomene i její osud. Zlaté kameny v dlažbě připomínají v Poličce dvě židovské rodiny „Díky iniciativě občanů, paní učitelky Dagmar Burdové a skautů chceme v ulicích města umístit 16 kamenů na pěti místech. Připomeneme litomyšlské Židy a jejich rodiny,“ konstatoval místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar. Své dary mohou lidé posílat na účet skautského střediska 2108159020/2700 pod variabilním symbolem 412. Kameny zmizelých připomenou Sladkusovy, Bergmannovy, Freyovy, Štolcovy a Emu Bondy. Zatímco v jiných městech v regionu tuto památku platí radnice, v Litomyšli to bude jinak. Téma: Kameny zmizelých připomínají Židy „Důležitou myšlenkou akce je nápad skautů a starosty Daniela Brýdla. Chceme dát veřejnosti možnost zapojení se do projektu formou finančního přispění na výrobu a ‚adopci‘ všech kamenů. Celkové náklady na výrobu 16 kamenů činí zhruba 48 tisíc korun,“ podotkl Martin Růžička ze Židovské obce v Praze. Pohled na synagogu od říčky. Kolem roku 1925.Zdroj: archiv A dodal, že není podstatné, kolik kdo přispěje. „Sto korun z mála má stejnou váhu jako deset tisíc korun od toho, komu se finanční starosti vyhýbají. Důležitá je vůle pomoci k trvalé připomínce spoluobčanů, kteří se stali oběťmi zrůdné nacistické ideologie,“ dodal Růžička. Do dlažby ve Svitavách přibude Kámen zmizelých Z Litomyšle podle záznamů Terezínské pamětní knihy odjelo 103 Židů, zahynulo jich 89. Kameny zmizelých už mají v dlažbě ulic mimo jiné ve Svitavách, Poličce, Chrudimi, Slatiňanech, Pardubicích nebo Vysokém Mýtě. Litomyšl v roce 2012 u příležitosti 70. výročí deportace Židů odhalila pamětní stélu. Ta se nachází v místě bývalé synagogy, která tam stávala šedesát let. Nacisté ji ale za války zpustošili a komunisté v roce 1969 zbourali. Dnes se na jejím místě nachází sídliště Komenského.

