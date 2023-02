V době, kdy Jana Vohralíková pracovala na ministerstvu kultury, pomohla městu s revitalizací zámeckého návrší. Litomyšl tehdy do rekonstrukce historických objektů investovala 400 milionů korun a velkou část kryly evropské dotace. „Paní Vohralíková má u nás chalupu a stále sem jezdí, má to tady ráda,“ řekl budislavský starosta Luboš Šplíchal.

Spojek mezi Litomyšlí a nově zvoleným prezidentem Petrem Pavlem je několik.

A v Budislavi má Jana Vohralíková nejen chalupu, ale také kostel Boží lásky, který pro obec navrhla. Originální stavbu zasadila do bývalého pískovcového lomu uprostřed obce. Kostel se stavěl od roku 1994 a vysvěcen byl v roce 2004. Místní lidé Vohralíkovou znají a váží si jí.

„Mám radost, že bude na Hradě někdo od nás. Je to normální sympatická ženská. Pamatuju si ji už z doby, kdy se tady stavěl kostel, bývala ve vsi s dětmi,“ řekla Ludmila z Budislavi.

První pracovní kontakt s Litomyšlí měla Vohralíková na konci 90. let.

„Obrátila se na vedení města Litomyšl v roce 1999, kdy byla generální sekretářkou organizace YMCA. Připravovali evropský tensingový festival a odpadlo jim město, které jim to nejprve slíbilo. Tehdejší starosta Miroslav Brýdl kývl, že s organizací pomůžeme, přestože to muselo být v rekordně krátké době. V roce 2000 přijelo do města 2000 mladých lidí z různých koutů Evropy,“ zavzpomínala Michaela Severová, vedoucí odboru kultury litomyšlské radnice.

Litomyšl se tak stala místem setkávání mladých lidí sdružených pod největší mládežnickou organizaci na světě YMCA – Evropským městem mladých.

Absolutní špička v oboru

A následovala rekonstrukce zámeckého pivovaru, pod kterou je podepsaný zase architekt Josef Pleskot. To je druhé jméno spjaté s Litomyšlí, které zaznělo z úst nově zvoleného prezidenta. Petr Pavel by chtěl obnovit funkci hradního architekta a právě Pleskot by podle něj byl vhodným kandidátem.

V zámeckém pivovaru vznikalo Evropské školicí centrum podle návrhu architekta Pleskota šest let. „Řekl jsem si, že to musí být někdo, kdo u nás patří k absolutní špičce. Nádherná Kaňkova úprava objektu si nezasloužila zásah jen tak někoho,“ vzpomínal tehdejší starosta Litomyšle Miroslav Brýdl.

Budoucí hradní kancléřka Jana Vohralíková pochází z Budislavi u Litomyšle. Pro obec navrhla i originální kostel Boží lásky.Zdroj: archiv Deníku

Litomyšl tak nejen díky těmto jménům získává na Hrad cenné kontakty.

„Těch spojek na Litomyšl je u nového pana prezidenta více, jsem v kontaktu i s paní Vohralíkovou i s panem Pleskotem. Budeme pana prezidenta zvát nejen na festival Smetanova Litomyšl, ale i na další akce. Nyní je ale moc brzy mluvit o něčem konkrétním. Myslím, že všichni mají hodně práce s budoucím převzetím kanceláře prezidenta a nastavením funkčního a fungujícího systému,“ sdělil litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Právě Smetanova Litomyšl v minulosti nesla záštitu prezidenta republiky. V posledních letech ale nikoliv.

„Pana prezidenta Petra Pavla určitě požádáme o záštitu a budeme se těšit, že přijme i pozvání na zahajovací koncert. Smetanova Litomyšl se jako jeden z největších českých festivalů pyšnila záštitou prezidenta už od dob Václava Havla. Záštitu měl i prezident Václav Klaus, který na zahájení festivalu často přijížděl, v prvním funkčním období ji měl také prezident Miloš Zeman. Ten ovšem nepřijel nikdy,“ uvedl Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl.

Český prezident navštívil festival Smetanova Litomyšl poprvé v roce 2007. Tehdy se Václav Klaus zúčastnil zahajovacího koncertu s Evou Urbanovou a ve městě také přespal. Naposledy v Litomyšli uvítali prezidenta před jedenácti lety.

