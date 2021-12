Poprvé na lyže můžou lidé vyrazit v pátek do Janských Lázní a v sobotu na Malou Úpu. SkiResot Černá hora - Pec otevře na úvod zimní sezony 2,5 až 4 kilometry sjezdovek, Malá Úpa celou sjezdovku Pomezky. Skiareál Špindlerův Mlýn zahájí lyžařskou sezonu v pátek 10. prosince. Kolik lidé zaplatí při prvním lyžování?

Zasněžená Černá hora v Krkonoších v sobotu 27. listopadu. | Foto: Michal Fanta

Lidé musí prokázat bezinfekčnost očkováním nebo proděláním nemoci v posledních 180 dnech. U mladších osmnácti let lze bezinfekčnost prokázat i negativním PCR testem. Děti do dvanácti let bezinfekčnost prokazovat nemusí.