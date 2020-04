Nárůst je minimální, ale přes prodloužený víkend se málo testovalo, takže se i zjistilo méně nemocných. Velká část dnešních odběrů se do čísel promítne až zítra. Nejvíce nakažených je nyní v okrese Pardubice (111 případů), následuje Chrudimsko (71), Orlickoústecko (23) a Svitavsko (21). Ministerstvo zdravotnictví uvádí o jeden případ nákazy víc, 227 nemocných.

Za prodloužený víkend, tedy čtyři dny od pátku do pondělí, bylo v Pardubickém kraji analyzováno 701 odběrů z testů na koronavir. Zatímco v pátek ještě testovací místa jela naplno, od soboty nefungoval pardubický drive-in a od soboty ani jeho litomyšlské stanoviště. Jezdily pak už pouze tři mobilní posádky. Například včera tak byly nabrány výtěry jen od 60 pacientů. Uvedla to mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Běžně se ve všední dny v kraji zanalyzuje kolem 350 odběrů. Odstávka testovacích míst však umožnila laboratořím stáhnout skluz za testováním, zkracovat by se už ale měly i čekací doby na samotné testování, které někdy činily až týden.