Situace se už od začátku školního roku nevyvíjela příznivě. Ačkoliv maturanti pořád doufali, postupně se museli srovnat s tím, že se největší společenské události za celé středoškolské studium nedočkají.

„Prostory jsme měli zarezervované, téma plesu vybrané. S tím, jak se omezovaly akce, nám ale bylo jasné, že žádný ples nebude,“ řekla studentka posledního ročníku Střední průmyslové školy elektrotechnické Pardubice Lenka Kmoníčková.

Bez náhrady přišli letošní maturanti také o stužkovací večírky. „Stužky jsme objednávali někdy na podzim. Pořád jsme věřili, že stužkovák bude. Nedopadlo to, a tak stužky nenosíme,“ popsala studentka čtvrtého ročníku Natálie Fiedlerová.

Počínající pandemie ale zasáhla i akce některých loňských maturantů. Ti, kteří měli ples naplánovaný až na samotný konec plesové sezony, se ho už nedočkali.

„Měli jsme celkem dva náhradní termíny, ale ani jeden z nich nakonec nevyšel. Přemýšleli jsme i o jiném programu, ale buď nám je znemožňovala situace, nebo měl už každý jiné plány,“ popsal dvacetiletý Vojtěch Patzák, který v loňském roce odmaturoval na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích.

Spravedlivá maturita?

To, co maturanty trápilo v posledních měsících víc než neuskutečněné plesy, byla neustálá nejistota z toho, jakou podobu bude mít jejich závěrečná zkouška.

„Už několikrát vláda slibovala, že se alespoň poslední ročníky budou moci vrátit do školy. Ta na daný termín vše zařídila, bohužel to ale zase nedopadlo. Maturity se mění pomalu každý týden a my už opravdu nevíme, s čím můžeme počítat,“ popsala rozhořčeně Lenka Kmoníčková.

OBĚTOVÁNÍ RODNÉ ČEŠTINY



Otázkou zůstává, jak se k dané situaci postaví vysoké školy. Například Masarykova univerzita v Brně v úterý oznámila, že nebude posuzovat, zda uchazeči o studium absolvovali nepovinnou ústní část maturitní zkoušky z českého a cizího jazyka, nebo ne. „Působí to na mě tak, jako by čeština byla nejsnáze obětovatelná, což je v případě našeho mateřského jazyka smutné. Osobně se s tím těžko vyrovnávám,“ uzavřela učitelka Lucie Škarvadová.

V minulém týdnu vláda rozhodla o tom, jak bude vypadat finální podoba letošních maturit. Ústní část státní maturity z češtiny i cizího jazyka bude pouze dobrovolná a studenti ji absolvovat vůbec nemusí. Povinné budou jen didaktické testy a profilové části maturitní zkoušky. Oproti tomu loňským maturantům byly odpuštěny pouze slohové práce.

I přes současnou komplikovanou situaci s rozhodnutím nesouzní učitelka českého jazyka na pardubickém Gymnáziu Mozartova Lucie Škarvadová.

„Vadí mi zejména to, že toto rozhodnutí přišlo jen měsíc a půl před původně plánovaným začátkem zkoušek. Spousta studentů tak do přípravy investovala už poměrně dost času a energie, které teď mohou být k ničemu,“ popsala pedagožka. Dodala také, že podle jejího názoru je možné se na maturitu z češtiny adekvátně připravit i za těchto ztížených podmínek.

Řada studentů úlevu uvítala. „Sama za sebe jsem rozhodně ráda. Budu tak mít víc času se naučit na přijímačky, což je pro mě to hlavní,“ řekla Natálie Fiedlerová. Podle ní jsou na tom ale letos maturanti lépe, než byli loni jejich o rok starší spolužáci.

To potvrdila i loňská maturantka Natálie Šafářová. „My jsme se museli věnovat všem předmětům, i těm nematuritním, až do samého konce. Ti, co budou končit střední školu letos, se ale celý rok věnují pouze tomu, z čeho maturovat budou. Myslím si, že je to nefér vůči minulým i budoucím maturantům, ale i vůči vysokoškolákům, kteří jsou před státnicemi,“ dodala dvacetiletá studentka.

KATEŘINA ŠPÁSOVÁ