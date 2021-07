Ve chvíli, kdy si začal oblékat pláštěnku a rukavice, pochopili lidé v předních řadách, že si skutečně jen nedělá legraci, a rozhodli se prchnout o několik metrů dál. Natlakovaná plechovka surströmmingu totiž při otevírání nebezpečně stříká a hrozí potřísnění neuvěřitelně zapáchajícím lákem.

Jaroslav Němec je ale odhodlaný v Hořicích pokořit rekord, odhodlaně tedy otevírá tři plechovky švédské zkvašené rybí speciality. Stačí ale jen jeden pohyb otvírákem a slabý poryv větru, aby přihlížející pochopili, že to nebude mít snadné. Surströmming totiž páchne opravdu odporně. "To smrdí jako septik," zacpává si nos jeden z diváků. "Zlatý septik!" oponuje mu jeho kamarád.

S podobnou show se maxijedlík z Bystrého u Poličky nedávno představil na Chrudimsku:

Kyselý sleď je tradiční jídlo pocházející ze Skandinávie. Původně byl doménou chudých obyvatel na severu, později se stal oblíbeným jídlem za války,. Slaný nálev v kombinaci se zkvašením totiž zajišťoval dlouhou trvanlivost ryby. Dnes je surströmming považován za švédskou specialitu, vztahují se k němu ale četná omezení. Plechovka kyselých sleďů se nesmí převážet na palubě letadla, ani otevírat v uzavřených prostorech. Platí také zákaz podávání surströmmingu v restauracích. Návštěvníci hořického food festivalu už dnes mají jasnou představu, proč.

Maxijedlík Jaroslav Němec už v pojídání smrdutých rybiček soutěžil dříve, dosud se mu ale nepodařilo stlačit čas pod dvě minuty. "Minule jsem snědl plechovku za 1:20, ale to nepočítám, protože jsem před soutěží dával ochutnat divákům a porce tedy byla menší. Myslím, že čas pod dvě minuty je světový rekord. Nikdo jiný totiž zatím v pojídání surströmmingu nesoutěží v takové míře, aby pil i lák," říká Němec. V Hořicích se přihlásili dva odvážní, kteří se rozhodli se s Maxijedlíkem utkat. Už v okamžiku otevření konzervy sice nejspíš svého rozhodnutí litovali, nakonec se ale s úkolem popasovali úctyhodně a narozdíl od mnohých lidí na virálních videí z pojídání suströmmingu ani nezvraceli. Němcovu rekordnímu času 1:56.37 se ale ani zdaleka nepřiblížili.

Za hotdogy až do Las Vegas

Díky soutěžím v pojídání nejrůznějších pochoutek se Maxijedlík dostal do povědomí lidí na mezinárodní úrovni. Jeho utkání se pravidelně objevují na stránkách novin i v televizi. V poslední době se zviditelnil hlavně zdoláním světového rekordu, když snědl skoro 4 kg zmrzliny za pět minut, nebo snědením 47 párků za pět minut. Nejraději ale soutěží v pojídání sladkého. "Už jsem soutěžil s koláčky nebo levandulovou bábovkou," vzpomíná na nedávné soutěže, při kterých padly rekordy.

V soukromém životě se ale snaží s jídlem trochu brzdit. "V poslední době jsem hodně omezil maso a začal jíst víc vegetariánských jídel. Díky tomu se mi podařilo pár kil shodit. Taky vůbec nejím pečivo," říká.

Výjimku dělá vyučený kuchař pouze při soutěžích. V brzké době doufá, že se mu podaří odcestovat na soutěž v pojídání hotdogů v americkém Las Vegas. Do světové velmoci v soutěžení v jídle se nesmírně těší a postupně začíná trénovat, aby Američany porazil. "Tam už nejde vůbec o jídlo. Ti lidi do sebe párky i rohlíky ládují, skoro ani nekoušou a namáčejí si pečivo do vody, aby jim lépe klouzalo. Tak doufám, že nám brzo povolí do USA odjet," vysvětluje Němec.

Kromě cesty za oceán plánuje v nejbližší době také další výzvu v pojídání surströmmingu. Ve spolupráci s obchodem Föda, který jako jediný u nás smrdutou pochoutku prodává, se rozhodl uspořádat výzvu a přizvat k tomu i ostatní, kteří by se s Maxijedlíkem chtěli utkat. Velká akce se bude konat přímo před pražským obchodem a zúčastnit se může každý. "Jen kolemjdoucí nám asi nepoděkují," směje se.

Jaroslav Němec tvrdí, že sní úplně všechno. Se zálibou pojídá červy i tarantule, má rád koprovou omáčku a jeho recept na bábovku s vaječným likérem se rozšířil po internetu rychlostí blesku. Přesto jsou ale věci, které se zatím neodvážil vyzkoušet. "V Asii existuje hrozně zvláštní delikatesa. Říká se tomu balut a jedná se o uvařené, napůl vyvinuté kachní nebo kuřecí embryo. To jsem zatím nezkusil, ale určitě to bude velký extrém. Člověku to připadá odporné hlavně z pocitové stránky," říká Maxijedlík Jaroslav Němec s tím, že se možná podobné výzvy dočkáme na příštím food festivalu v Hořicích.