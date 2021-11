„Mě netrápí, že zakázali trhy jako takové, mě trápí, že tím zákazem podsekli prezentaci tradiční lidové kultury,“ rozhazuje rukama Petr Grulich. Hradecké muzeum je přitom regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu ministerstva kultury v Královéhradeckém kraji.

Petr GrulichZdroj: Východočeské muzeumProto se chce ředil muzea obrátit otevřeným dopisem na ministra kultury: „Proč se lidi můžou tísnit v obchodních centrech, nebo na hokeji, ale nemůžou jít na venkovní adventní trh. Je to diskriminační a úplně blbě.“

O plošném zákazu vánočních trhů se muzeum dozvědělo jen několik hodin před začátkem akce. Přijet mělo 60 řemeslníků z celé země. „V pátek ráno měli začít najíždět řemeslníci, některé jsme obraceli už na cestě,“ popisuje zoufalou akci Petr Grulich a připomíná, že u muzejních trhů není primární prodej, ale to, aby se lidé seznámili s často mizícím lidským umem.

„To gró těch řemeslníku, to jsou nositelé tradičních lidových řemesel, nositelé statusu UNESCO, mistři tradiční rukodělné výroby toho kterého kraje. Spoustě těch řemeslníků ani nejde o obchod. Často jsou v důchodu, jsou poslední, kteří umí něco takového vyrobit, udělat. A najednou to není komu prezentovat,“ rozhazuje bezmocně rukama ředitel Východočeského muzea.

Zrušený trh znamená ztrátu i pro samotné muzeum. „Řádově v době pandemie přichází muzeum o zhruba 400 tisíc korun ze vstupného a pronájmu,“ počítá Petr Grulich. Muzeum samotné zůstává ale otevřené a aktuálně nabízí tři výstavy.

Petr Grulich nechápe klíč, podle kterého vláda různé akce zakazuje a jiné mohou fungovat dál. Adventní trhy se ruší, ale chrámy konzumu zůstávají otevřené. „Vadí mi, že to vláda řeší opět nekoncepčním způsobem, že nám to řekne 12 hodin dopředu. Je to zbrklé, nepromyšlené a špatné rozhodnutí, se kterým nesouhlasím. Poškozuje oblast tradiční lidové kultury v celé zemi.

Muzeum nabídlo řemeslníkům za zrušený 32. ročník Muzejní adventní trh kompenzaci, jejich um bude prezentovat na svém webu. „Hodláme využít loňskou on-line verzi muzejního trhu, kde se prezentovali převážně držitelé ocenění za tradiční lidovou kulturu a řemesla,“ slibuje Petr Grulich.

„Na ty se zaměříme i nyní, protože všechny letošní přihlášené řemeslníky bohužel podpořit nedokážeme. Rádi bychom tedy opět na webu zveřejnili audiovizuální medailony a odkoupili část jejich produkce do našeho muzejního obchodu.“ Lidé si budou moci tyto produkty přímo v muzeu koupit.