Od Svitávky by měli jednou jet řidiči po nové silnici ve čtyřech pruzích, tak zní verdikt ministra dopravy Martina Kupky. Zamítnutou variantou jsou tři jízdní pruhy mezi Borušovem na Svitavsku a Svitávkou na Blanensku. Řidiči se tak v tomto úseku nově chystané silnice I/73 dočkají pruhů čtyř, stejně jako na zbylých místech. Silnice v budoucnu nahradí současný přetížený tah I/43 mezi Brnem a Svitavami a zároveň propojí dálnice D1 a D35.

Za čtyři pruhy dlouhodobě lobovaly obce a firmy z regionu. Před časem odeslaly otevřený dopis ministru dopravy Martinu Kupkovi. „Tři pruhy podle mého nebyly šťastné řešení. Aut stále přibývá. Pokud se tento úsek nové silnice v dohledné době postaví, je to pro nás výhodné spojení na Hradec Králové a Prahu. Úsek na Brno je zatím legislativně neprůchozí,“ sdělil jednatel firmy Kora Vladimír Konopáč, který se pod dopis také podepsal.

Řešení se třemi pruhy ve zmíněné části schválila centrální komise ministerstva dopravy vloni v dubnu. Současný šéf rezortu se ale rozhodl pro jinou variantu. „Uložil jsem generálnímu řediteli Ředitelství silnic a dálnic, aby silnici 73 v úseku Svitávka – Borušov připravovali a realizovali ve čtyřproudém šířkovém uspořádání,“ informoval ministr dopravy Martin Kupka.

Plán výstavby D43 z Brna ke Starému Městu k D35. U Brna nakonec povede východní (pravou) variantou.Zdroj: ŘSD

Tuto variantu přitom dlouhodobě prosazovala také senátorka za Blanensko Jaromíra Vítková. Důležitá podle ní byla podpora jihomoravského hejtmana a policie.

„Ta z pohledu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu preferovala uspořádání s režimem 2+2 v celém úseku Brno – Staré Město. Silnice nám bude sloužit desítky let, doprava se stále zvyšuje. Jde o páteřní trasu pro kamiony a propojení D1 a D35 je potřeba v adekvátní kapacitě. Zvýšíme tím i životní úroveň. Také situace v obcích na stávající I/43 se výrazně zlepší,“ poznamenala senátorka Jaromíra Vítková.

Minulý rok 200 nehod

Frekventovanému tahu Brno – Svitavy přezdívají řidiči silnice smrti. Podle policejních statistik se na ní v minulém roce stalo téměř 200 nehod. Jeden člověk zemřel, desítky dalších se zranily.

Dálnici ze Svitavska směrem na Brno chtěl postavit už za druhé světové války právě Adolf Hitler. První plány na dálniční spojení Brna s polskou Vratislaví pochází z roku 1938. Od roku 1939 až do zastavení prací v roce 1942 probíhaly stavební práce na části takzvané Německé dálnice v délce 84 kilometrů.

„Je to drama každý den. Silnice je plná aut ve všední dny i o víkendech,“ řekl Pavel Hrubý ze Svitavska, který na Brno cestuje po I/43 několikrát za týden. Na Svitavsku je kritická situace mimo jiné v Březové nad Svitavou, kde tisíce aut projíždějí denně přímo přes náměstí. „Hlavní tah zatěžuje život občanů nad únosnou mez,“ potvrdil březovský starosta Karel Adámek.

Přetíženému tahu má ulevit právě výstavba silnice, nejnověji pojmenované jako I/73. Nejblíže výstavbě je několikakilometrový úsek mezi Bořitovem a Svitávkou na Blanensku. Ředitelství silnic a dálnic počítá, že ještě v letošním roce úředníci vydají územní rozhodnutí. Se stavbou tohoto úseku by se mohlo začít do čtyř let. Nad dalšími visí otazníky. Nejoptimističtější prognózy hovoří o období po roce 2030.

Podle řidičů i policistů je intenzita dopravy na trase mezi Svitavami a Brnem dlouhodobě za hranou únosnosti. Přes Březovou nad Svitavou projede za týden okolo 70 tisíc aut. Vše nyní zhoršila roční výluka na železnici mezi Brnem a Blanskem.

„Za prací jezdím do Brna už léta. To, co se ale děje posledního půl roku na silnici I/43, je totální masakr. Několikakilometrové kolony opravdu každý den. Od Lipůvky až do lesů u Černé Hory. Je to hodně za hranou a silnice se stává neprůjezdnou. Navíc se zvyšuje riziko nehody,“ uvedla Renata Šubrtová.

Před výstavbou I/73, která z části využije trasu takzvané Hitlerovy dálnice, se snaží silničáři na stávajícím tahu I/43 upravit riziková místa. Dálnici ze Svitavska směrem na Brno chtěl postavit už za druhé světové války právě Adolf Hitler. První plány na dálniční spojení Brna s polskou Vratislaví pochází z roku 1938. Od roku 1939 až do zastavení prací v roce 1942 probíhaly stavební práce na části takzvané Německé dálnice v délce 84 kilometrů.