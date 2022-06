Loni Veselý Kopec a menší skanzen Betlém v městské památkové rezervaci v Hlinsku navštívilo 51 000 lidí, předloni to bylo necelých 36 000 lidí. Kvůli protiepidemickým omezením to bylo výrazně méně než v předchozích letech. V posledním předcovidovém roce 2019 návštěvnost dosáhla 93 000 lidí.

Mlýnské kolo je nové, bylo vyrobeno původním sekernickým způsobem. Skanzen si ale pro jistotu zajistil alternativní pohon mlýna, protože velkou část roku není dostatek vody, která by kolo roztáčela. V záloze je proto elektromotor, aby bylo možné předvádět ukázky mletí obilí či činnosti olejny bez ohledu na počasí.

Křesání mlýnských kamenů, mletí obilí, loupání krup a povidel. To vše vrátilo ty, kteří navštívili areál Veselého Kopce, o dvě staletí nazpátek. Mohli si sami část technologií vyzkoušet, což zvýšilo atraktivitu víkendové akce. Návštěvníci tak mohou až do neděle vidět, co obnášela v minulosti namáhavá práce sekernických a mlynářských mistrů.

K vidění byl i soudobý sekerník, který se chopil výroby nového vodního kola. Atrakcí se stala i vodní olejna, v níž se v minulosti lisoval olej ze lněného semínka.

Ukázky byly doprovázeny odborným komentářem odborníka na vesnické technické stavby a lidovou architekturu Radima Urbánka a ředitelky Muzea v přírodě Vysočina Magdy Křivanové za účasti sekerníka Františka Mikyšky a specialisty na větrné mlýny Jana Doubka.