Zavíráme. Zamčené dveře zůstávají u restaurací, některých obchodů a služeb. Opatření vlády jsou tvrdá a ne všichni živnostníci omezení podruhé zvládnou. Podnikatelé spoléhají, že jim pomůže stát. Podpořit živnostníky chtějí také města.

Na jaře města snižovala nebo úplně odpouštěla nájmy. Města a obce jsou kvůli koronavirové krizi v tíživé situaci. Přesto už jednají o podpoře podnikatelům. „Jsme připraveni pomoci živnostníkům. Zatím se jedná o odložení platby nájmuv městských objektech a následně ho zřejmě odpustíme. Zatím si to můžeme dovolit, nicméně rozpočet města je napjatý,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný. Na jaře město odpustilo nájmy v řádech sta tisíců korun. S pomocí počítají také ve Svitavách, o možnostech už radní jednali v úterý. „Na jaře jsme poskytli slevu nájemného, aby všichni mohli požádat stát o kompenzaci. Státní podpory využily jen dvě třetiny podnikatelů. Aktuálně mohou některé živnosti žádat stát o podporu padesáti procent nájemného za červenec, srpen a září. Situaci sledujeme a jsme připraveni pomoci,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

Ulevit chtějí podnikatelům také v Pardubicích. Magistrát umožnil nájemníkům bytových a nebytových městských prostor odložení plateb za duben, květen a červen až do 31. prosince. S pomocí počítají i nyní.

Odpuštění nájmu je pro některé živnostníky velká pomoc. Otázka je, zda to bude k jejich záchraně stačit. „Podruhé během roku musím zavřít obchod. Hrozné. Vůbec nevím, jestli zvládnu týdny bez příjmů. Už na jaře to bylo na hraně,“ vysvětlila živnostnice Eva Koutná z Orlickoústecka.

Žádná sláva

Restaurace sice mohou mít otevřené okénko na výdej jídel, ale není to žádná sláva. „Mluvil jsem s majitelem jedné restaurace, která má otevřené okénko. Říkal, že na uživení to není, ale na přežití ano, což je dobře, alespoň tak,“ podotkl Pilný, který se obává, že někteří živnostníci zkrachují. Už na jaře někteří podnikatelé v Chrudimi provozovnu zavřeli a znovu neotevřeli.

Radní mají obavy, že pokud někteří obchodníci zkrachují, přispěje to k dalšímu vylidňování center měst, která už tak decimují velká obchodní centra. I proto se snaží podnikatelům pomáhat. „Podnikatelé tvoří živé město, takže si naši a hlavně státní pomoc zaslouží. O nájmu se budeme bavit na radě města, ale předpokládám, že budou kolegové souhlasit i nadále se slevou na nájemném třicet procent pro podnikatele v nemovitostech města za splnění určitých předpokladů. Potýkáme se s výrazným snížením příjmů, ale děláme vše pro to, aby se to pro občany neprojevilo v nižší kvalitě života ve městě. Pokud by se situace zhoršila a příjmy se ještě dále snižovaly, je možné, že některé služby budou omezeny. Zatím se však propady na daních přibližně rovnají našim odhadům,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Ten věří, že centrum přežije pandemii jako obchodní a živé. „Pamatuji si černé scénáře při omezování hazardu. Tehdy nám provozovatelé heren předkládali vize prázdných provozoven a on si to trh zajistil tak, že v místech, kde byly herny, se většinou objevilo nové podnikání. Kaváren máme nyní více než před lety. Budu doufat, že lidská podnikavost a kreativita zvítězí i tentokrát a historické centrum Litomyšle zůstane živé a atraktivní pro podnikatele i obyvatele,“ uzavřel Brýdl.