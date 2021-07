Muž řídil, žena navigovala. Místo u kadeřnice málem skončil v sečské přehradě

/FOTOGALERIE/ To, že se necháte navést navigací do pole, jistě řada řidičů zná. Ale když vás navádí po telefonu žena, tak pozor, ať nedopadnete jako řidič v pátek odpoledne na Seči na Chrudimsku. Pak totiž můžete totiž skončit i v přehradě. To není námět ke grotesce, nýbrž skutečná nehoda, u které zasahovali profesionální hasiči.

Řidič za volantem bloudil. Místo u kadeřnice málem skončil v Sečské přehradě | Foto: HZS Pardubického kraje

Muž řidič a žena navigátorka. Tato kombinace bývá často příčinou zbytečně najetých kilometrů, bloudění a často také hádek. Jiné to nebylo ani u muže na Chrudimsku, který málem skončil v sečské přehradě. "Že se necháte navést navigací do pole, to jistě řada řidičů zná, ale když vás navádí po telefonu žena, tak pozor, ať nedopadnete jako řidič v pátek odpoledne na Seči – můžete totiž skončit i v přehradě," varovala s nadsázkou Jana Poláková z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Hasiči totiž museli bezradného muže i s autem vyprostit z křovin, které obepínají břehy vodní nádrže. Muž byl zavalen zeminou, vrtulník ho musel transportovat do nemocnice Přečíst článek › Řidič totiž mířil ke kadeřnici, která mu po telefonu vysvětlovala cestu. Zřejmě ale došlo ke komunikačnímu šumu, protože muž skončil daleko mimo silnici na úzké polní stezce, hned vedle přehrady u vody. Nešťastník si nevěděl rady, a tak přivolal na pomoc hasiče. Najít muže zajetého v houští u vody ale dalo hasičům pořádnou práci. "Všechno ale dobře dopadlo. Automobil hasiči vyprostili, vrátili zpět na komunikaci a popřáli šťastnou cestu. Tak snad pán v pořádku dorazil na místo určení," dodala Poláková.