Vylovit naběračkou z kyblíku a vypustit do řeky. Dva jednoduché úkony, které s přehledem zvládá i pětiletá Ema Čermáková. Ta během volného víkendu pomáhá tatínkovi s výsadbou plůdku pstruha obecného potočního. „Pomáhala mi už loni, takže to pro ni není nic nového. Chodíme spolu na ryby, tak ji beru i na výsadbu, aby viděla, že když si z řeky něco bereme, musíme tam zase i něco vrátit,“ vysvětluje rybář Tomáš Čermák, kterého jsme potkali na 25. kilometru řeky Chrudimky mezi jezem a mostem knížete Auersperga ve Slatiňanech.

Slatiňanští rybáři do řeky Chrudimky za víkend vysadí 10 000 kusů plůdku. Přenos rybiček probíhá z kbelíku naběračkou jen po pár kusech. | Foto: Deník/Zlata Bauerová

On sám chodí na ryby hlavně kvůli odpočinku. „Teď v pátek začala sezóna na pstruhových vodách, ale tomu prvnímu víkendu se snažím vždycky vyhnout, protože u vody jsou úplně všichni. My chodíme s Emou a Vítkem až později. Sice jenom paběrkovat, moc toho ve vodě po tom prvotním nájezdu nezbývá, ale chci vzít hlavně děti do přírody a užít si chvíli klidu,“ zdůrazňuje Tomáš Čermák. Na ryby bere totiž kromě pětileté Emy i svého dvouletého syna.