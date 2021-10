Víkendová odpoledne budou v muzeu ve znamení houbařské poradny Josefa Zedníka. Každý může přijít probrat určení svých nálezů s největším místním znalcem. Muzeum bude i přes víkend mimořádně otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Když už i mykologové přiznávají, že letošní houbařská sezona je jedna z nejslabších za poslední roky, nezbývá, než se houbami pokochat aspoň na výstavě. Až do neděle budou na zahradě muzea ve Svitavách vonět houby. Hlavní část výstavy tvoří živé houby nasbírané v lesích Svitavska.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.