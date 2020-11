Nad chrudimskými a pardubickými vánočními trhy zatím visí velký otazník. Obě města vyčkávají na to, co jim dovolí vláda. V Chrudimi s trhy zatím počítají, vydržet chtějí do poslední chvíle. „Máme vše naplánované. Zrušili bychom je případně tak týden před jejich konáním,“ oznámil starosta František Pilný.

V Pardubicích počkají do 20. listopadu, kdy má skončit nouzový stav, poté rozhodnou. Vedení města před dvěma lety předalo organizaci trhů soukromému provozovateli. Pardubáci si tak již zvykli, že za stánky a vánoční atmosférou mohou do historického centra vyrazit celý advent. Otázka, zda i letos zůstane tento model zachován, zůstává stále nezodpovězena. „Důležitější je zdraví lidí. Věřím, že psychická pohoda, kterou by na trzích získali, by tomu také pomohla, ale v tuto chvíli by to byl asi hazard,“ okomentoval to organizátor Petr Ilgner.

Věří ale, že v prosinci bude situace přívětivější a trhy se budou moci uskutečnit. Organizátoři na jejich realizaci pracují celý rok. „Člověk chodí do práce celý rok a výplatu dostane až na jeho konci. Nyní makáme bez vidiny odměny,“ dodal Ilgner. Společnost, jež stojí za trhy také třeba v Olomouci, přitom do trhů už investovala mnoho úsilí, času i peněz.

Nejhorší je podle Ilgnera obava, že omezení jen tak neskončí. „Už v lednu musíme chystat další ročník. Pokud by ani ten nevyšel, bude to pro nás hrozná propast.“ Už nyní je jisté, že součástí trhů v Pardubicích nebude slavnostní rozsvícení stromu, které na náměstí přiláká tisíce lidí. Tomu se chce město vyvarovat, proto ho rozsvítí v náhodný čas.

JEŠTĚ VYČKÁVAJÍ

Podobná situace je v menších městech Pardubického kraje. I ve Svitavách počkají s konečným rozhodnutím do 20. listopadu. Zatím vánoční akce neškrtli. „Řešíme to a dali jsme si termín 20. listopadu, kdy máme připravený druhý scénář. Čekáme, jak se vyvine aktuální situace, co se dovolí a co ne. Podle toho to rozsekneme. Nechce se nám to úplně zabalit. Koupili jsme za 150 tisíc korun novou světelnou výzdobu na náměstí,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

Při rozsvícení vánočního stromu na náměstí se tradičně scházejí stovky lidí. Letos to možné nebude, takže strom se možná rozsvítí v několika termínech. „Vánoční trh na náměstí je připravený, máme čtyři adventní neděle, čtyři scénáře, zajistili jsme kapelu, ale čekáme, co řekne vláda. Pak to dotáhneme, nebo odpískáme,“ dodal.

Tradiční prosincové vánoční trhy v Nádražní ulici v České Třebové zatím zrušené nejsou. „Zatím s nimi počítáme, příslib od trhovců máme, ale záleží na epidemiologické situaci a rozhodnutí vlády,“ uvedl místostarosta Josef Kopecký.

SILVESTR ZRUŠEN

Jisté už je, že rozsvícení vánočního stromu v České Třebové, které vychází na neděli 29. listopadu, bude letos jiné. „Nebudeme k tomu připravovat žádný kulturní program, nebudeme zvát lidi, aby se sdružovali a shlukovali,“ dodal Kopecký.

Opatření se dotknou příprav oslav Silvestra a Andělských adventních nedělí na zámeckém návrší v Litomyšli. Radnice už kvůli epidemii zrušila městskou oslavu Silvestra. Na Smetanově náměstí tak nebude ohňostroj ani čočková polévka.

„Rozhodnutí jsme oddalovali co nejvíce, abychom mohli reagovat na případné uvolnění podmínek pro pořádání hromadných akcí, ale s přípravami se musí začít v předstihu,“ vysvětlil místostarosta Radomil Kašpar.

ADVENTNÍ PROCHÁZKY

Oslava adventu v Litomyšli letos kvůli opatřením bude komorní. „Velká sešlost s koncertem a promluvou duchovních při první adventní neděli možná není, ale snažíme se i tak připravit zajímavý program pro rodiny. Každý den zveřejníme tip na adventní procházku po Litomyšli a okolí. Akci spojíme s fotosoutěží o balíčky Instantní Silvestr,“ uvedla Michaela Severová, vedoucí odboru kultury v Litomyšli. Připravují také tradiční sváteční slovo litomyšlských duchovních při rozsvěcení svící na adventním věnci, a to ve formě krátkých videí. Pokud vláda uvolní pravidla, jsou připraveni na zámeckém návrší uspořádat adventní trh se svařákem a stánky.