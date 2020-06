Provozovatel Autokempu Konopáč na Chrudimsku Bohumil Starý zatím nezaznamenal, že by se kapacita naplňovala zběsilou rychlostí, jak avizovali někteří prognostici v době nouzového stavu.

„Není to s ubytováním žádný zázrak, je to horší než vloni. Když jsem si prostřednictvím dotazníků ověřoval, jak jsou na tom ostatní české kempy, atraktivní oblasti jako třeba Lipno, mají zatím jen šedesát procent rezervací. Takže řeči o tom, jak se kvůli koronaviru lidé zaměří na rekreaci v Čechách a my se budeme v penězích, nejsou pravdivé,“ říká Bohumil Starý, který je zároveň prezidentem Asociace kempů ČR.

Obavy z nákazy

Lidé, kteří Konopáč znají, ale i případní noví návštěvníci, mají obavy z nákazy koronavirem, i když se omezení poměrně rychle uvolňují. „Ptají se, zda jsou chatky od sebe alespoň patnáct metrů. Nechtějí pokoje s výhledem nad restaurací, trvají na chatě,“ pokračuje Starý.

Někteří lidé, kteří si dovolenou v konopáčském kempu zamluvili, bez omluvy nepřijedou. „Chápu, že třeba nemají peníze, přišli o práci a podobně, ale blokují apartmány těm, kteří mají zájem. Nyní už trváme na potvrzení rezervace, jinak to nejde,“ dodává.

Stovky natěšených rekreantů neprorážejí závoru kempu ani u přehrady Seč. Hlavními důvody jsou koronavirus a psí počasí. „Právě začínáme na ostro, na sezonu jsme připraveni. O víkendu to špatné nebude, přijedou totiž účastníci dvou malých srazů a konají se tu plavecké závody. Samozřejmě počítáme s tím, že se postupně začnou obsazovat naše ubytovací jednotky a lidé k nám zavítají se stany a karavany,“ říká manažer Autokempu Pláž na Seči Jan Zikmunda.

Ani on nepozoruje, že by doba koronavirová pozitivně hnula s návštěvností kempu. „Že bychom nestíhali zvedat telefony, se říct nedá. Žádný boom se nekoná,“ usmívá se.

Provozavatele může podpořit letní počasí

Autokemp je na sezónu připraven, kdo chce přijet se stanem nebo karavanem, nemusí si místo rezervovat. Jiné je to u chat s příslušenstvím. „Ano, i my jsme zaznamenali případy, kdy si lidé zamluví chatku a potom nepřijedou. Zřejmě poptávají několik zařízení a když se rozhodnou, ani nemají tu slušnost, aby se omluvili,“ dodává Jan Zikmunda.

Provozovatele kempu může podpořit pravé letní počasí, ale to je zatím v nedohlednu. Spoléhají se také na své stálé zákazníky, kteří k nim jezdí každý rok. To je i případ Autokempu Cihelna v Pardubicích. „Přijedou k nám jako každoročně karavanisté z Rakouska a Německa, dost slušná je v současné době poptávka lidí po chatkách. Myslím, že letošní sezónu máme tak z osmdesáti procent v tuto chvíli zaplněnou,“ hlásí vedoucí pardubického kempu Mária Ministrová.