Pořádnou dávkou trpělivosti se musí obrnit šoféři, kteří projíždějí Chrudimí.

Sotva se dopravní zácpy zmírnily zprůjezdněním kruhového objezdu na Bídě, část křižovatky se od pondělí opět uzavře. Dá se tudíž předpokládat, že Chrudim znovu sevřou dopravní zácpy, protože vozidla ve směru od Pardubic nebudou moci projet ulicí Poděbradova a napojit se na městský okruh.

Už zahájení opravy plynovodu u kruhového objezdu na Bídě vzbudilo počátkem srpna obrovské dopravní potíže. Auta se ploužila městem, zřejmě z velké nervozity docházelo denně k dopravním nehodám. Navíc lidé začali kritizovat skutečnost, že na staveništi nikdo nepracuje. „Nechápu ten zákaz průjezdu, mohlo to tam být otevřené aspoň od nějaké hodiny, když už tam dělníci nebyli,“ řekl jeden z diskutujících na facebooku města.

Do věci se také vložil chrudimský starosta František Pilný, který tlumočil svou nespokojenost subdodavatelské firmě a požádal ji o urychlení prací na křižovatce, která je pro tranzitní dopravu městem velmi zásadní. Následovalo několik jednání, která přinesla příslib zlepšení situace.

Další omezení na řidiče čekají

V Pardubickém kraji jsou ale i další dopravní omezení, která mohou pozdržet cestu z letních prázdnin domů.

V dopravní špičce se dá podobná situace očekávat v Heřmanově Městci. Na frekventované trase spolující Chrudim a Prahu právě stavebníci budují okružní křižovatku. Naštěstí nemuselo dojít k úplné uzavírce a nepříjemným objížďkám – provoz je řízen kyvadlově za pomoci světelné signalizace. Cesta do hlavního města ale i po projetí Heřmanovým Městcem nezůstane bez dopravních komplikací. V Podhořanech u Ronova cestáři opravují propustek a jednosměrný provoz je řízen osobně dělníky nebo o víkendech dopravním značením. Stavba by měla být dokončena 27. září.

Řidiči by se měli připravit na značné zdržení také ve Vysokém Mýtě, kde se už od března opravuje most. Práce potrvají až do října a auta projíždějí městem objízdnými trasami a místy i staveništěm. „Jel jsem v sobotu z Hradce Králové do Litomyšle a u Vysokého Mýta jsem uvázl v dlouhé koloně, která se táhla až k Zámrsku. Trvalo to asi čtyřicet minut, je to šílená cesta a navíc bylo vedro,“ říká řidič Miroslav Dvořák.

Výčet dopravních uzavírek v Pardubickém kraji je i počátkem školního roku bohatý. Jmenujme například obec Časy na Pardubicku, kde v místě křížení silnice první třídy s dálnicí potrvají stavební práce až do konce roku. Objízdná trasa je vedena po souběžné provizorní komunikaci v místě stavby.