A než vyrazíte na další namáhavý výstup, odpočinek u lesní samoobsluhy zvané Kačenčin šenk si můžete zpestřit třeba hrou, naleznete tu totiž také šachovnici.

Načepuj si a zaplať do kasičky. Na Svitavsku lidé chodí na pivo ke studánkám

Kačenčin šenk nejednoho návštěvníka Orlických hor mile překvapí nedaleko Čertova Dolu, poblíž křižovatky turistických tras Pod Homolí. „Je to tu dobré,“ pochvaluje si starší turistka, která si sem s manželem přišla oddechnout a občerstvit se při putování po zdejších stezkách. „Jsme z Vysočiny, z Poličky. Vyrazili jsme si na výšlap Orlickými horami, začali jsme na Pastvinách,“ popisuje. Oběma se v Orlických horách líbí, ale vzápětí se svěřují i s méně příjemnou zkušeností: „Když jsme šli na Velkou Deštnou, je tam útulna, ale občerstvení bylo zrovna zavřené a nikde nic.“

Otevřeno je non-stop

Kačenčin šenk má otevřeno každý den a zamířit do něj můžete i v kteroukoli hodinu. Myšlenka na jeho zřízení vznikla spontánně a vlastník lesa ji podpořil.

Na pump tracku i U Šklebejštěte orlickohorského



Samoobslužných kiosků fungovalo v Orlických horách v minulých sezonách více. Napočítali byste jich nejméně pět. Kromě Kačenčina šenku to byly samoobslužné bary naproti čerpací stanici v Deštném a u kostela sv. Matouše v Jedlové, které tu v době pandemie vybudoval tehdy desetiletý Adam společně se svou pětiletou sestrou Ellie. V provozu byl a stále je samoobslužný kiosek na pump track dráze ve Zdobnici, kde je k dispozici i varná konvice, a tak si lze uvařit třeba kávičku. U Šklebejštěte orlickohorského vedle cesty mezi Kounovem a Bystrým najdou turisté občerstvení v maskované ekologické lednici. Proč ekologické? Nechladí, ale pouze chrání obsah. Ten si zákazník může případně zchladit pomocí síťky a vahadla v potoce, který tudy protéká. Na vahadle najde návod na obsluhu a doporučenou dobu chlazení nápojů. Přehřátým stačí půl minuty, uhřátým minuta, pěším tři minuty a zmrzlým radí nechladit.

„Inspiroval jsem se lesním barem nad Horní Lipovou v Jeseníkách, kde jsem byl osobně již před dvaceti lety. V době zvýšené návštěvnosti lesa jsme se k tomuto rozhodnutí odhodlali i v Orlických horách a Kačenčin šenk běží už třetí sezonu. Představuje to samozřejmě jisté riziko a je jen na lidech, jestli ho bude možné provozovat i v dalších letech,“ říká správce Kolowratského majetku Martin Fojt.

Kačenčin šenk Pod Homolí.Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Nezřídka se tu sejde i několik skupin turistů najednou. Můžou za to pozitivní reakce návštěvníků, které se šíří po sociálních sítích.

„Lidé to tu nečekají. Nejsou zvyklí na to, že jim tuto důvěru dáte. Navíc na hřebenu hor nemají v průběhu týdne moc možností se občerstvit, Pěticestí a Velká Deštná fungují hlavně o víkendech, takže je to místo, které rádi využijí. Obzvlášť, když podávají nějaký výkon, ať už pěší nebo na kolech,“ vysvětluje Martin Fojt.

Zdá se, že Kačenčin šenk má štěstí na poctivé návštěvníky. Doposud se prý nestalo, že by zdejší pokladničku někdo vybral.

„Větší problémy začínáme mít s tím, že tam lidé pálí ohně a na místě bivakují. Absolutně nechceme, aby tam kdokoli ohně rozdělával. Pokud lidé nechtějí, aby tady vznikl rozsáhlý požár jako v Českém Švýcarsku, měli by s tím okamžitě přestat, jinak je to z jejich strany velmi rizikové chování směřující ke katastrofě v Orlických horách,“ varuje správce Kolowratského majetku.

Problematické ohníčky

Chystá se proto rozmisťování tabulí s upozorněním, aby návštěvníci chránili Orlické hory tím, že v nich nebudou zakládat ohniště a nepohybovali se tu s otevřeným ohněm. Týká se to i zapalování cigaret. Sem to prostě nepatří.

„Jsou to problémy, které se opakují. Je to nerespektování základního pravidla, že se oheň v lese nedělá, pokud tam k tomu není určené místo, což tady prakticky není. Máme s tím potíže na více místech, ale u Kačenčina šenku je to jednoznačně častější. Lidé se tam soustřeďují, a hlavně tam i přespávají, což je fenomén hlavně této sezony. Ze začátku se nám to nestávalo a nebyl to ani náš původní cíl. Pokud spí pod širákem a nerozloží si stan, podmínky CHKO neporušují. Ale většinou to jde v ruku v ruce i s tím, že tam udělají oheň a často po sobě nechají hodně odpadků,“ dodává Martin Fojt.