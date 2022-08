Zhruba před čtvrt rokem se slavnostně otevřela nová budova orlickoústecké nemocnice, ze které si nikdo nezavolá ani nepošle textovou zprávu. To se už na konci tohoto týdne změní. Nemocnice společně s krajem a operátorem O2 zřejmě našla dočasné řešení. Tím bude instalace mobilní vysílací stanice, která zajistí dočasné posílení mobilního signálu.

„V tomto týdnu dochází k jejímu postupnému zprovozňování. Aktuálně máme od dodavatele informaci, že pokud nedojde k nějakému neočekávanému problému, začne stanice fungovat na konci tohoto týdne,“ uvedla mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Posílení signálu se však bude týkat pouze mobilního operátora O2. „Je pro nás prioritní, protože právě v této síti fungují služební telefony,“ vysvětlila Semrádová. Současně prý nemocnice čeká na posílení signálu u dalších operátorů.

Nadstandardně uzemněná

Podstatné je najít trvalé řešení, které však nebude snadné a už vůbec ne levné. Problém je totiž v tom, že je budova nadstandardně uzemněná. Celý problém se dá přirovnat k principu Faradayovy klece.

„Je to jako kovová krychle, do které se nedostane žádný elektromagnetický signál,“ přiblížila celý princip Charlota Dědková z tiskového oddělení společnosti Vodafone. Podle Dědkové je takový stav skutečně závažný. „Pokud se v projektu zapomene na vodu, teplo, elektrickou energii nebo internet, jedná se o velký problém. A se signálem je to dost podobné,“ dodala Dědková.

Problém přiznává také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Celou situací jsem se zabýval od začátku, protože jsem vnímal podněty přímo od zaměstnanců nemocnice,“ ujistil Netolický. Nyní se podle něj zpracovává návrh technického řešení i samotné realizace.

Společnost O2 potvrdila, že spolupracuje se společností CETIN na projektu trvalého řešení. „To by mohlo výrazně posílit dostupnost signálu v rámci celého areálu Orlickoústecké nemocnice,“ řekla tisková mluvčí O2 Veronika Zachariášová.

Kdo je za pochybení odpovědný ponechal hejtman Netolický bez komentáře. Generální dodavatel stavby, společnost VCES, zodpovědnost odmítá. „Vycházeli jsme ze zadaného projektu a požadavků investora,“ uvedl Vladimír Ujec.

Současnou situaci kritizuje rovněž veřejnost. „V budově, která funguje jako vstupní a obsluhuje celou východní část kraje, nefunguje mobilní pokrytí. To se mi zdá trochu moc,“ komentoval muž blízký nemocničnímu personálu, který si nepřál být jmenován.

Než se situace vyřeší, nikdo si z budovy urgentu spolehlivě nezavolá. „Jsou místa, kde v budově není vůbec žádný signál, například suterén. Pokud si někdo chce zatelefonovat v horních patrech, musí být v blízkosti oken,“ zmínil Ujec.

Signál jen pod okny

To se však nemusí vždy vyplatit. Na konci června totiž právě pod jedním z oken došlo k nešťastnému incidentu, během kterého na jednu ze zdravotních sester okno spadlo a zranilo ji.

„Vzhledem k tomu, že se událost týkala novostavby, uplatnila nemocnice ihned reklamaci a obrátila se bezprostředně na generálního dodavatele s výzvou k nápravě,“ uvedla k incidentu mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Jak vážné bylo poranění zdravotnice, Semrádová odmítla komentovat.

V tomto případě společnost VCES přijala veškerou zodpovědnost a věc řešila jako reklamaci.

„V průběhu víkendu, kdy došlo k incidentu, proběhla za účasti zaměstnanců nemocnice a ve spolupráci s montážní firmou preventivní kontrola všech oken. Případné nedostatky, které ale nebránily jejich řádnému užívání, byly na místě odstraněny,“ vysvětlil Ujec.