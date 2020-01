Pokud by se v Česku objevila nákaza čínským koronavirem, pacienti by byli hospitalizováni vedle specializované nemocnice na pražské Bulovce především ve vojenském Centru biologické ochrany Těchonín u Žamberka. Ten připomíná svými bezpečnostními mechanismy kosmickou laboratoř a pro závažné epidemie je zde několik desítek lůžek.

Na nákazu koronavirem jsou však alespoň základně připraveny i krajské nemocnice. S podobnými hrozbami počítají od dob ještě závažnějších epidemií SARS a MERS.

„Když se v roce 2015 objevila nákaza MERS, nemocnice zareagovala a vytvořila mechanismy a postupy, jak zdravotníky chránit a nemocného efektivně izolovat do doby, než jej bude možné přemístit na specializované pracoviště. Na podobné nákazy jsem tak připraveni. Máme k dispozici především dostatek ochranných pomůcek pro zdravotníky,“ řekl ústavní epidemiolog Nemocnice Pardubického kraje Milan Bořek.

Nemocnice Pardubického kraje k plnému zabezpečení před epidemiemi typu čínského koronaviru ještě chtějí navýšit počet respirátorů.

„Jde o speciální masky, které mají zdravotníky chránit před tak malými částečkami, jako jsou viry. Zásoby těchto tzv. masek třetího typu bychom rádi ještě trochu navýšili,“ dodal epidemiolog pardubické nemocnice Milan Bořek.

Jen pár pacientů

Jak řekla Kateřina Semrádová, mluvčí Nemocnice Pardubického kraje, pod níž spadá všech pět krajských nemocnic, v současnosti probíhá revize všech mechanismů nastavených po epidemii MERS v roce 2015.

„Nemocnice úzce spolupracuje s krajskou hygienickou stanicí a je součástí krajské epidemiologické komise, podílí se tak na předávání všech důležitých informací,“ uvedla Semrádová.

V krajských nemocnicích by mohlo být přechodně umístěno jen několik pacientů. Jedinou specializovanou klinikou na biologické epidemie je z českých nemocnic pouze pražská Bulovka, kde je však také omezená kapacita. Víc lůžek nabízí v Česku pouze vojenské centrum Těchonín, které je zapojeno do systému biologické ochrany NATO.

Lůžek je zde několik desítek a celý objekt ležící mimo zastavěnou oblast u hustých lesů je hermeticky uzavřen před okolním světem.

Těchonín sice zatím nebyl kvůli koronaviru aktivován, v případě potřeby by to však trvalo jen pár hodin, včetně personálního zajištění.

Těchonín



– Nemocnici v Těchoníně od vnějšího světa oddělují hermeticky uzavřené dveře, za kterými je udržován podtlak. Ten zajišťuje v případě porušení vzduchotěsnosti proudění vzduchu do budovy, a ne ven. Příchozí musí projít dekontaminační komorou a ve speciálních zařízeních je ošetřován i veškerý odpad, který následně míří do spalovny v přízemí objektu. Do speciálního zařízení míří i veškeré tekuté odpady.

– Budova má několik desítek samostatných vzduchotechnických jednotek s výkonnými filtry. Místnosti jsou pod kamerovým dohledem.

– Pacienta by přivezli ve specializovaném bioboxu, který má každá krajská záchranka. Zdravotníci s nemocným přicházejí do styku pouze ve specializovaných neprodyšných oděvech. Po budově je rozveden přívod vzduchu, na který zdravotníci své obleky připojují. Při výpadku naskočí záložní systémy.

– V minulosti se uvažovalo o zrušení nemocnice, v souvislosti s novými hrozbami biologických zbraní bylo vloni naopak rozhodnuto o nových investicích do areálu.