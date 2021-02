"Snažíme se o společné stanovisko. Nemůžeme připustit různé režimy v jednotlivých krajích. Společné stanovisko, kde bude muset každý ustoupit, se rýsuje. Není možné vše úplně pustit, ale také není možné opatření přijímat bez vysvětlení, dat a konzultací," uvedl po jednání pardubický hejtman Netolický.

Už před večerním jednáním řekl, že nepřipustí "žádný jiný postup krajů, nežli společný. Je pro mě osobně zcela nepřijatelné, aby v jednom kraji, byť s nižším výskytem infekce, byl vyhlášen nouzový stav a v sousedním nikoliv i přes horší epidemickou situaci".

Jednání 14 českých hejtmanů a vlády bylo v sobotu pozdě večer nakonec jen přerušeno, bude pokračovat v neděli v 10 hodin dopoledne. Hejtmani stále nejsou jednotní, problém je najít i shodu s vládou.

Na hejtmany spadl díl odpovědnosti za další protiepidemiologická opatření poté, co sněmovna neschválila prodloužení nouzového stavu. Část z nich chtěla požádat vládu o vyhlášení nového nouzového stavu bez posvěcení parlamentem, ačkoliv je to podle právníků nejspíš za hranou ústavy. Mezi ně patří právě Netolický a několik dalších hejtmanů. Vláda se na tento postup spoléhá, proto někteří z těchto hejtmanů vznesení žádosti podmiňují splněním několika podmínek z strany vlády. Mezi ně patří finanční kompenzace pro kraje, zlepšení informovanosti a podobně.

Druhá část hejtmanů, například jihočeský Martin Kuba, Středočeský kraj nebo Praha se kloní jen k vyhlášení stavu nebezpečí, který je zcela v kompetenci krajů. Ten však oproti nouzovému stavu nenabízí tak plošná a radikální opatření, mohly by se tak od pondělí například otevřít obchody a skončil by zákaz vycházení.

Netolický, ač doposud zastánce nouzového stavu, připustil, že pro určité rozvolnění by byl. Například u maloobchodu, jen s omezením počtu zákazníků na prodejní plochu, podobně se vyslovil pro kontrolované otevření skiareálů či pro zrušení zákazu shromažďování a nočního vycházení. To jsou právě záležitosti, na které by postačoval stav nebezpečí.

A pardubický hejtman se při tom rovněž tvrdě obul do premiéra Babiše. „Hejtmani nenesou za stávající situaci odpovědnost. Ta leží pouze a jenom na osobě, která má pocit, že něco od počátku řídí. Nicméně diletantismu a choasu bylo už dost. Stále mi píší zatvrzelí zastánci premiéra, který snad kdyby udělal cokoliv, tak je vlastně chudák, kterému všichni křivdí. Chápu, že lidé tak soudí pouze z neznalosti, ale proboha už si nic sami nenalhávejme. Epidemii musí řídit odborníci, ne marketingoví poradci,“ uvedl Netolický.

Odmítl rovněž, že pro obnovení nouzového stavu byl včera kvůli tomu, že hájí stranické barvy ČSSD ve vládě.

„Ani tato těžká zkouška nesmí hejtmany rozdělit jen kvůli tomu, že jim nyní dávají hraběcí rady stranické sekretariáty. Mohu Vás ubezpečit, že mně nikdo takové rady, jak mám postupovat nedává a s ministrem vnitra jsem ve spojení z titulu jeho funkce, nikoliv předsedy sociální demokracie,“ dodal.