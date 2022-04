Hodinu po poledni se místní shromáždili nedaleko školy, chlapci v rukou drželi řehtačky, maminky fotoaparáty a všichni netrpělivě čekali na příchod Jidáše. „Ve Vraclavi Jidáše zdobí tradičním způsobem, to znamená, že ho strojí do rulíků. Motají se ze lnu, používá se na to jak hrubá část – pazdeří, tak vnitřní část, tedy koudel. Rulík omotají Jidášovi přes nohu a potom přes druhou a kolem těla, nakonec omotají ruce a na hlavu mu posadí čepici,“ vysvětlil etnolog a ředitel Městského muzea v Ústí nad Orlicí Radim Urbánek.