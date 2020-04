Dobrá zpráva přišla z Litomyšle, kde se už v pátek zvýšila kapacita diagnostiky nemoci covid-19 o sto procent.

„Primářka infekční diagnostiky Jana Janečková je schopná výsledky u pacientů ‚zvenku‘ mít hotové do druhého dne. U pacientů z nemocnic hned v den odběru,“ uvedla lékařka ze Svitavska.

V Litomyšli zvládnou 160 testů za den, což je asi šestnáct za hodinu. Na žádost praktických lékařů z Litomyšlska, Svitavska a Orlickoústecka slíbilo vedení nemocnic dodat dva nové izolátory pro infekční diagnostiku v Litomyšli. Díky nim se zvýší kapacita testování.

„Přístroje budou v nemocnici během dvou nebo tří týdnů. Pardubice ho dostanou už příští týden. Kapacita testů v Pardubické nemocnici se zdvojnásobí,“ sdělila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

Izolátory jsou nadějí, že se podaří otestovat personál nemocnic. Testování nezabrzdí ani Velikonoce. O svátcích se bude v pátek a sobotu testovat jako v pracovní dny, v neděli a pondělí pro potřeby nemocnic.

V Pardubickém kraji se po zavedení téměř nepřetržitého provozu v laboratořích vyhodnotí denně okolo 300 vzorků. „Snažíme se reagovat na zvýšenou poptávku. Narážíme ale stejně jako většina laboratoří v Česku na nedostatek diagnostiky, laboratorních kitů a izolačních prostředků. O nákupu nových přístrojů musíme uvažovat i v kontextu jejich využití mimo pandemii. Přesto nákup nové technologie s cílem navýšit kapacitu laboratoří realizujeme, a to jak do Litomyšle, tak do Pardubic,“ podotkla Semrádová.

V kraji se testy vyhodnocují v laboratořích nemocnic v Pardubicích, Litomyšli, v soukromé společnosti Medila. Nově se připojí také laboratoře Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice.